偷渡越南轉柬埔寨疑做詐騙 11名台灣逃犯今押返

彭姓男子等11名通緝犯上月從越南偷渡柬埔寨被越方攔下，刑事局接獲通報，清查幾乎都因詐欺案被判刑，其中4人曾在東歐被查獲從事詐騙，懷疑11人偷渡出境要到柬國行騙，今天派員赴越押解返台，詢後將解送歸案。

警方分析，柬埔寨詐騙猖獗，加上詐騙集團機房缺工，成為台灣逃犯熱區，將調查11人是否涉及詐騙與人口販運。

據調查，11人因詐欺、組織犯罪、槍砲、妨害秩序等案，分被判刑2年4月至5年半確定，未入監執行，其中10人因詐欺案被通緝，1人是醫療法通緝犯，近期均無出境紀錄，警方懷疑從台灣搭船偷渡越南。

25歲彭姓、23歲吳姓、28歲張姓、27歲王姓男子曾赴東歐蒙特內哥羅，假冒檢警騙大陸人，前年被查獲押返調查。26歲梁姓男子是風飛沙幫風北會分子，2018年被查獲組織犯罪案。