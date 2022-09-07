偷機車被逮又摸黑闖民宅行竊　這次栽在義警父子手裡

高雄44歲蕭姓男子上月底偷騎一輛鑰匙沒拔的機車，被警方逮捕後依竊盜罪嫌函送法辦，結果4日凌晨又潛入鼓山區河邊街一處民宅行竊，結果被郭姓屋主父子逮個正著，警方獲報後到場，在蕭男身上搜出一小包安毒，警詢後依竊盜及毒品罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方表示，上月底蕭男在鼓山二路竊走一輛機車，騎到愛河邊後倒在附近長椅上呼呼大睡，警方到場時，連同贓車將他逮個正著，還在他身上搜出一把折疊刀，幸警方動作迅速，壓制後將他逮捕。

蕭男當時被警方依竊盜罪嫌函送法辦，但他仍不學乖，4日凌晨0時許，悄悄潛入鼓山區河邊街一處民宅，在翻找財物時驚動郭姓屋主，聽到腳步聲的蕭男嚇得躲到廁所。

屋主父子下樓發現倉庫遭人翻箱倒櫃，直覺竊賊仍在屋內，四處查看，果真在一樓廁所找到躲藏的蕭男，蕭男見行竊失風，趁機想往屋外奔逃，結果1人難敵4手，在派出所擔任義警的郭姓父子倆旋即將蕭男合力壓制在地。