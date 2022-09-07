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偷機車被逮又摸黑闖民宅行竊 這次栽在義警父子手裡
高雄44歲蕭姓男子上月底偷騎一輛鑰匙沒拔的機車，被警方逮捕後依竊盜罪嫌函送法辦，結果4日凌晨又潛入鼓山區河邊街一處民宅行竊，結果被郭姓屋主父子逮個正著，警方獲報後到場，在蕭男身上搜出一小包安毒，警詢後依竊盜及毒品罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
警方表示，上月底蕭男在鼓山二路竊走一輛機車，騎到愛河邊後倒在附近長椅上呼呼大睡，警方到場時，連同贓車將他逮個正著，還在他身上搜出一把折疊刀，幸警方動作迅速，壓制後將他逮捕。
蕭男當時被警方依竊盜罪嫌函送法辦，但他仍不學乖，4日凌晨0時許，悄悄潛入鼓山區河邊街一處民宅，在翻找財物時驚動郭姓屋主，聽到腳步聲的蕭男嚇得躲到廁所。
屋主父子下樓發現倉庫遭人翻箱倒櫃，直覺竊賊仍在屋內，四處查看，果真在一樓廁所找到躲藏的蕭男，蕭男見行竊失風，趁機想往屋外奔逃，結果1人難敵4手，在派出所擔任義警的郭姓父子倆旋即將蕭男合力壓制在地。
鼓山派出所警員官彥甫、曾子嘉獲報後到場，還在蕭男身上搜出二級毒品安非他命（毛重0.23公克），蕭身穿藍色上衣，與上次竊走機車時的穿著雷同，警方痛批蕭男才因行竊機車被逮，又摸黑進屋行竊，完全不思改進，警詢後依竊盜及毒品罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
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