社會矚目案頻傳 徐國勇：破案就是最大保證跟信心

社會矚目案件頻傳，內政部長徐國勇上午受訪表示，近期國內發生幾件令人痛心的案件，除從法令面、犯罪防制面努力，「破案就是治安最大的保證跟信心」，警署會全力以赴，盼國人多支持警方。

徐國勇說，政府在犯罪防治方面有多層次、多部會合作，法令修正上，警械使用條例在立法院已2年多，近次會期應該有機會很快通過，其他如槍砲、刑法等法令，都跟法院、立委等持續努力中；犯罪防制面，包括教育部，外交、經濟、交通等，也需跨部會合作。