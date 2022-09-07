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社會矚目案頻傳 徐國勇：破案就是最大保證跟信心
社會矚目案件頻傳，內政部長徐國勇上午受訪表示，近期國內發生幾件令人痛心的案件，除從法令面、犯罪防制面努力，「破案就是治安最大的保證跟信心」，警署會全力以赴，盼國人多支持警方。
徐國勇說，政府在犯罪防治方面有多層次、多部會合作，法令修正上，警械使用條例在立法院已2年多，近次會期應該有機會很快通過，其他如槍砲、刑法等法令，都跟法院、立委等持續努力中；犯罪防制面，包括教育部，外交、經濟、交通等，也需跨部會合作。
另方面，警政署必須強化犯罪偵查，如肅槍、緝毒、打詐、制暴，近期選舉期間要查賄等，皆應從實務面處理；台灣治安在全世界是名列前茅，但不可否認最近國內發生幾件社會矚目案件，讓國人十分痛心，警政署都以最快速度偵破，無論是殺警案、槍擊案、分屍案，幾乎在24小時內偵破，破案就是最大的保證跟信心，警署會全力以赴，希望民眾能多鼓勵、支持警方。
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