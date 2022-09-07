快訊

鍾小平初選輸了提告討保證金 法院判國民黨吐還50萬元

教部視而不見人力缺口 引發代理師和正式師「內戰」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社會矚目案頻傳 徐國勇：破案就是最大保證跟信心

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

社會矚目案件頻傳，內政部長徐國勇上午受訪表示，近期國內發生幾件令人痛心的案件，除從法令面、犯罪防制面努力，「破案就是治安最大的保證跟信心」，警署會全力以赴，盼國人多支持警方。

徐國勇說，政府在犯罪防治方面有多層次、多部會合作，法令修正上，警械使用條例在立法院已2年多，近次會期應該有機會很快通過，其他如槍砲、刑法等法令，都跟法院、立委等持續努力中；犯罪防制面，包括教育部，外交、經濟、交通等，也需跨部會合作。

另方面，警政署必須強化犯罪偵查，如肅槍、緝毒、打詐、制暴，近期選舉期間要查賄等，皆應從實務面處理；台灣治安在全世界是名列前茅，但不可否認最近國內發生幾件社會矚目案件，讓國人十分痛心，警政署都以最快速度偵破，無論是殺警案、槍擊案、分屍案，幾乎在24小時內偵破，破案就是最大的保證跟信心，警署會全力以赴，希望民眾能多鼓勵、支持警方。

內政部長徐國勇（左）、警政署長黃明昭（右）。記者李隆揆／攝影
內政部長徐國勇（左）、警政署長黃明昭（右）。記者李隆揆／攝影

徐國勇 分屍案 殺警案

延伸閱讀

綠「政二代」曝光 還有哪些重兵在幫陳時中？

柬埔寨案件台灣被視為「輸出犯罪」？ 徐國勇一句話駁斥

郭台銘批尸位素餐點名下台 徐國勇：我從不戀棧

郭台銘點2高官為殺警案下台 媒體人列十大事蹟挺徐國勇

相關新聞

社會矚目案頻傳 徐國勇：破案就是最大保證跟信心

社會矚目案件頻傳，內政部長徐國勇上午受訪表示，近期國內發生幾件令人痛心的案件，除從法令面、犯罪防制面努力，「破案就是治安...

中古車行女員工成車手 帶警員環台諷「刑事白痴」落網

台中市傅姓女子任職中古車行，前年間被詐騙集團吸收，擔任提領車手，前年8月底曾到第一商業銀行桃園市分行提領贓款248萬元，...

連千毅交保卻被「刑事局載走」 原來是檢方指示

知名直播主連千毅因涉NFT詐騙，昨天遭刑事局搜索拘提，並移送新北地檢署偵辦，今天凌晨，檢方訊後諭知連千毅20萬交保，其餘...

專家提醒 作業需要可向台電申請防護措施

台南七股發生採收文蛤吊車誤觸高壓電線意外，違成三人員電擊後被燒死，台電表示，民間作業如有可能碰觸高壓電線，可事前向台電申...

吊車觸高壓電 父目睹兩子燒成焦屍

台南市七股區一處魚塭昨晨採收文蛤，以貨車吊運時吊桿誤觸上方約五公尺高六千六百伏特高壓電，造成黃姓兄弟與吳姓男子三人遭電昏...

不滿前女友聲請保護令 他「行刑式」連開多槍幸卡彈

44歲林男不滿35歲前女友高女聲請保護令，今年5月11日持手槍，到高女和現任男友32歲王男住所樓下，持槍枝近距離對兩人「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。