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中古車行女員工成車手 帶警員環台諷「刑事白痴」落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市傅姓女子任職中古車行，前年間被詐騙集團吸收，擔任提領車手，前年8月底曾到第一商業銀行桃園市分行提領贓款248萬元，傅女事後還傳訊跟同夥炫耀「刑事白痴來管理室問，不然也不知有人跟」、「帶他們環台」，警方在去年9月拘提傅女到案，台中地檢署今依詐欺、洗錢等罪起訴。

起訴指出，傅姓女子（36歲）在前年8月間，加入LINE綽號「西南江」、「六顆星」、「海尼根」等身分不詳人士的詐騙集團，擔任提領車手工作，前年8月底，該詐團以「讓一切隨風」的臉書帳號，向許姓男子佯稱，可以參與投資獲利，許依約匯款250萬元到歹徒指定帳戶。

傅女接獲「六顆星」的指示後，在前年8月31日下午2時許，前往第一商業銀行桃園分行，臨櫃提領贓款248萬元，領得贓款後，再到指定地點，交付給身分不詳的詐團共犯，分得19萬元的酬勞，許男事後察覺遭詐騙後，向台南市警局玉井分局報案，並與台中市刑大展開追查。

全案在去年9月7日，警方持台中地檢署檢察官核發的拘票，將傅女拘提到案，另外從查扣的手機中發現，傅女曾與同夥傳訊提及「正常警察不會懷疑我」、「要不是刑事白痴，來管理室問我是不是住這裡，管理室跟我說，我也不知道有人跟」、「他們應該不知道我這邊發現他們在跟，所以那陣子我帶他們環台」等語，證明傅女自知從事不法犯行。

台中地檢署依傅女在警詢、訊問時的供述，被害人的證詞、帳戶的提款資料，提款時的監視器截圖等證據，認定傅女涉犯詐欺取財、洗錢防制法等罪，今偵結起訴。

台中市傅姓女子擔任詐騙集團車手，前年間到桃園提領贓款248萬元，台中地檢署今偵結起訴。圖／本報資料照
台中市傅姓女子擔任詐騙集團車手，前年間到桃園提領贓款248萬元，台中地檢署今偵結起訴。圖／本報資料照

詐騙集團 贓款 桃園

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