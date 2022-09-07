中古車行女員工成車手 帶警員環台諷「刑事白痴」落網
台中市傅姓女子任職中古車行，前年間被詐騙集團吸收，擔任提領車手，前年8月底曾到第一商業銀行桃園市分行提領贓款248萬元，傅女事後還傳訊跟同夥炫耀「刑事白痴來管理室問，不然也不知有人跟」、「帶他們環台」，警方在去年9月拘提傅女到案，台中地檢署今依詐欺、洗錢等罪起訴。
起訴指出，傅姓女子（36歲）在前年8月間，加入LINE綽號「西南江」、「六顆星」、「海尼根」等身分不詳人士的詐騙集團，擔任提領車手工作，前年8月底，該詐團以「讓一切隨風」的臉書帳號，向許姓男子佯稱，可以參與投資獲利，許依約匯款250萬元到歹徒指定帳戶。
傅女接獲「六顆星」的指示後，在前年8月31日下午2時許，前往第一商業銀行桃園分行，臨櫃提領贓款248萬元，領得贓款後，再到指定地點，交付給身分不詳的詐團共犯，分得19萬元的酬勞，許男事後察覺遭詐騙後，向台南市警局玉井分局報案，並與台中市刑大展開追查。
全案在去年9月7日，警方持台中地檢署檢察官核發的拘票，將傅女拘提到案，另外從查扣的手機中發現，傅女曾與同夥傳訊提及「正常警察不會懷疑我」、「要不是刑事白痴，來管理室問我是不是住這裡，管理室跟我說，我也不知道有人跟」、「他們應該不知道我這邊發現他們在跟，所以那陣子我帶他們環台」等語，證明傅女自知從事不法犯行。
台中地檢署依傅女在警詢、訊問時的供述，被害人的證詞、帳戶的提款資料，提款時的監視器截圖等證據，認定傅女涉犯詐欺取財、洗錢防制法等罪，今偵結起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言