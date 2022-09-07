快訊

蘋果發表會凌晨登場！直上iPhone 14 Pro划算？7新品預測一次看

紅茶放冰箱後變混濁是不是變質了？專家曝原因：不用急著倒掉

內政部宣導反詐騙酸「台灣吃海鮮很奢侈」 挨轟帶頭霸凌

大甲警分局泰安派出所警員薛凱全 獲頒警政署績優員警

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中大甲警分局泰安派出所警員薛凱全多年來深耕社區治安，優異的工作表現獲得分局舉薦甄選，獲得警政署2022年警察勤務區訪查工作績優員警，同事與里民聞訊後說他實至名歸。

大甲警分局泰安派出所警員薛凱全（右） 獲頒警政署績優員警，大甲警分局長吳燕山肯定。圖／警方提供
大甲警分局泰安派出所警員薛凱全（右） 獲頒警政署績優員警，大甲警分局長吳燕山肯定。圖／警方提供

薛凱全自2017年10月接任后里區公館里警勤區，憑藉認真積極的工作態度及熱忱，與里鄰長及里民們保持良好互動，屢獲肯定與佳評。

他說后里區公館里是農村生活型態，平日與里民話家常，了解里民生活大小事、聽取治安意見，並時時提醒里民防詐、防竊及交通安全等觀念，誠摯為民服務，無形中拉近警民距離，並建立起「警民一家」的互信關係。

他用心經營警勤區，在各種警察工作面向同樣有突出表現，查緝毒品、酒駕及通緝犯都有良好的績效，曾以鍥而不捨的態度與敏銳的察覺力，在短時間內尋獲失蹤人口；也曾在接獲民眾企圖輕生的案件後，第一時間趕往現場安撫當事人情緒，成功阻止憾事發生。

大甲警分局長吳燕山表示，警勤區工作是治安的根基，透過警民之間密切的互動與聯繫，才能有效掌握地方治安狀況，奠定社區安全防護網的穩固基礎，薛凱全平日勤走社區，主動發掘轄內民瘼、關懷弱勢，並協助爭取社會各界的支持，令人欽佩，足堪警察表率。

大甲警分局泰安派出所警員薛凱全（右） 獲頒警政署績優員警。圖／警方提供
大甲警分局泰安派出所警員薛凱全（右） 獲頒警政署績優員警。圖／警方提供

警察

延伸閱讀

幸運兒中秋晚會社區摸彩連中最大獎 一決定讓全場噓爆

台南去年「酒駕防制」有成 榮獲警政署評選第一名

羅東東安社區打卡新亮點 巨大塗鴉彩繪牆吸睛

大甲都城隍爺回駕 有史以來首次停駕大甲警分局前

相關新聞

連千毅交保卻被「刑事局載走」 原來是檢方指示

知名直播主連千毅因涉NFT詐騙，昨天遭刑事局搜索拘提，並移送新北地檢署偵辦，今天凌晨，檢方訊後諭知連千毅20萬交保，其餘...

中古車行女員工成車手 帶警員環台諷「刑事白痴」落網

台中市傅姓女子任職中古車行，前年間被詐騙集團吸收，擔任提領車手，前年8月底曾到第一商業銀行桃園市分行提領贓款248萬元，...

專家提醒 作業需要可向台電申請防護措施

台南七股發生採收文蛤吊車誤觸高壓電線意外，違成三人員電擊後被燒死，台電表示，民間作業如有可能碰觸高壓電線，可事前向台電申...

吊車觸高壓電 父目睹兩子燒成焦屍

台南市七股區一處魚塭昨晨採收文蛤，以貨車吊運時吊桿誤觸上方約五公尺高六千六百伏特高壓電，造成黃姓兄弟與吳姓男子三人遭電昏...

不滿前女友聲請保護令 他「行刑式」連開多槍幸卡彈

44歲林男不滿35歲前女友高女聲請保護令，今年5月11日持手槍，到高女和現任男友32歲王男住所樓下，持槍枝近距離對兩人「...

越南籍男移工涉嫌殺死同鄉 法官裁定羈押禁見

越南籍團姓男移工因感情糾紛，涉嫌持西瓜刀砍死潘姓男移工，台南地檢署察官複訊後向法院聲請羈押，法官認為，團所涉為最輕本刑為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。