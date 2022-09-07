大甲警分局泰安派出所警員薛凱全 獲頒警政署績優員警

台中大甲警分局泰安派出所警員薛凱全多年來深耕社區治安，優異的工作表現獲得分局舉薦甄選，獲得警政署2022年警察勤務區訪查工作績優員警，同事與里民聞訊後說他實至名歸。

大甲警分局泰安派出所警員薛凱全（右） 獲頒警政署績優員警，大甲警分局長吳燕山肯定。圖／警方提供

薛凱全自2017年10月接任后里區公館里警勤區，憑藉認真積極的工作態度及熱忱，與里鄰長及里民們保持良好互動，屢獲肯定與佳評。

他說后里區公館里是農村生活型態，平日與里民話家常，了解里民生活大小事、聽取治安意見，並時時提醒里民防詐、防竊及交通安全等觀念，誠摯為民服務，無形中拉近警民距離，並建立起「警民一家」的互信關係。

他用心經營警勤區，在各種警察工作面向同樣有突出表現，查緝毒品、酒駕及通緝犯都有良好的績效，曾以鍥而不捨的態度與敏銳的察覺力，在短時間內尋獲失蹤人口；也曾在接獲民眾企圖輕生的案件後，第一時間趕往現場安撫當事人情緒，成功阻止憾事發生。