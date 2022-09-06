不滿前女友聲請保護令 他「行刑式」連開多槍幸卡彈

44歲林男不滿35歲前女友高女聲請保護令，今年5月11日持手槍，到高女和現任男友32歲王男住所樓下，持槍枝近距離對兩人「行刑式」連開多槍，所幸因槍枝卡彈，王男趁隙奪槍，經緊急送醫才倖免於死，新北地檢署依殺人未遂兩罪起訴。

檢警調查，林男與高女源交往同住，兩人分手後高女另結新歡王男，林男心有不甘，經常騷擾林女，林女因此對林男聲請保護令。

林男不滿高女聲請保護令，4月底向身分不明人士買來手槍、子彈，並在5月1日持手槍到高女與王男位於新北市三重區住所樓下等候，見兩人出現後便持槍靠近，先對準王男胸口近距離開槍，又對準高女頭部連開兩槍，卻因卡彈只得重新上膛，讓高女有機會反應躲過，但子彈反彈擊中高女左腿。

林男見高女躲過，接著又朝高女頭部開槍，所幸第一發子彈射出未擊中，連著兩發子彈又卡彈，給了王男反應時間，向林男奪槍成功，經緊急送醫後兩人才撿回一命。