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永和分屍案 法醫高大成：房間就是第一現場

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
新北市永和梁姓男子遭人殺害分屍，法醫高大成認為，該處房間就是第一現場。記者黃寅／攝影
新北市永和梁姓男子遭人殺害分屍，法醫高大成認為，該處房間就是第一現場。記者黃寅／攝影

新北市永和梁姓男子遭人殺害分屍，遺體只剩下軀幹及左腳，頭顱消失，而現場留下乾掉血水，血跡量少，警方懷疑該處房間不是案發第一現場。對此，法醫高大成認為，沒有人分屍後會把輕的留在現場，重的搬回家裡，理論上應該是重的留現場，輕的帶走才合邏輯，因此房間應該就是第一現場。

永和區昨天發生分屍案，警方漏夜偵辦，鎖定54歲梁姓死者同住的73歲哥哥涉有重嫌，哥哥事後音訊全無，正全力追緝。

高大成說，兇嫌可能前一天晚上先殺害死者後，接著隔天早上才分屍，也因為血液已留在身體裡，現場才沒有什麼血跡。他說，是不是第一現場，在於第一現場可能留有凶器、血跡反應，如果凶嫌犯案時割到自己的手，那刀子上也會有凶嫌的血跡和指紋，因此不能判斷錯誤。

高大成也分析，分屍有可能是因凶嫌怕有人認識死者，另則是因為凶嫌太過氣憤才會故意分屍。而且，目前涉重嫌的死者親哥哥若真的在自己家裡殺人，屍體都未丟掉，雖逃跑，但人家一定知道是他，沒有什麼好辯白的，也就是不怕旁人知道。所以，他研判應該是氣不過才會殺害，並動手分屍。

分屍案 高大成

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