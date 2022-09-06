選前淨化治安 竹市警肅槍、人口販運成果豐碩

為因應年底九合一選舉淨化選前治安環境，防堵幫派及不法暴力情事介入選舉活動，致影響大選結果，新竹市警方配合警政署及新竹地檢署執行掃黑與肅槍專案，共查獲跨國人口販運共計2件13人，檢肅非法槍彈4件4人，合計起獲非制式手槍4枝、子彈12顆等不法贓證物，通緝犯34人，各類大小詐欺案件66件97人，成果豐碩。

警方指出，經蒐報轄內幫派不法事證，得知地方幫派「風飛砂幫」張姓男子以強迫買賣人口出國工作方式，指揮旗下成員對被害人施以暴行，惡劣行逕令人髮指，經持續向上溯源，於專案期間檢肅張男及所屬幫派成員共9人到案，聲請羈押獲准8人並查扣被害人所簽屬合計200萬元本票4張。

警方表示，今年8月20日至9月2日實施「全國同步掃黑行動」及「全國同步肅槍專案」，查獲跨國人口販運共計2件13人，檢肅非法槍彈4件4人，合計起獲非制式手槍4枝、子彈12顆等不法贓證物，通緝犯34人，各類大小詐欺案件66件97人。