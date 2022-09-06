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影／高雄女通緝犯網拍兼販毒 掀蓋椅及化妝箱內全毒品
26歲的李姓女子從事網拍賣女裝，卻暗地涉嫌販賣各類毒品。高雄警方報獲密報，線報中還要警方查緝時「注意椅子」，令員警相當納悶，直到警方查獲她的落腳處，衝入李女的工作室，查出原來1張掀蓋椅內，滿是各類毒品，並發現她是通緝犯。
據了解，綽號「小玲」的李姓女子涉及販毒案，去年經高雄地方法院判刑11年11月，但她未到案執行，今年4月經高雄地檢署通緝。
高雄市刑警大隊偵六隊接獲密報，指小玲販毒，線民還特別告訴員警，找去小玲家的時候要「注意椅子」，8月下旬，警方查出小玲租屋在高雄市三民區鼎成路，動員趕去查緝，衝進小玲的租屋工作室。小玲見員警進屋，趕著要動手機，員警大呼「不要動，不要動手機」，嚇阻小玲刪除手機相關訊息，在她的手機內，查獲許多販毒訊息。
由於工作室滿是網拍時髦女裝，雜亂不堪，警方到處找椅子，果然在1張掀蓋椅子和化妝箱，查獲安非他命、K他命、一粒眠、毒品咖啡包，以及俗稱「神仙水」的液體毒品，毒品總重近1公斤。小玲也自稱自己販毒。全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
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