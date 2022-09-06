快訊

畫面曝光！永和分屍案73歲哥哥 拖「紅色行李箱」搭公車逃逸

兩岸情報戰 台灣曾送麻將、色情撲克牌「精神汙染」對岸

阿伯怒「學生坐博愛座」投訴南一中！全網見一幕力挺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄女通緝犯網拍兼販毒 掀蓋椅及化妝箱內全毒品

聯合報／ 記者林保光／即時報導

26歲的李姓女子從事網拍賣女裝，卻暗地涉嫌販賣各類毒品。高雄警方報獲密報，線報中還要警方查緝時「注意椅子」，令員警相當納悶，直到警方查獲她的落腳處，衝入李女的工作室，查出原來1張掀蓋椅內，滿是各類毒品，並發現她是通緝犯。

據了解，綽號「小玲」的李姓女子涉及販毒案，去年經高雄地方法院判刑11年11月，但她未到案執行，今年4月經高雄地檢署通緝。

高雄市刑警大隊偵六隊接獲密報，指小玲販毒，線民還特別告訴員警，找去小玲家的時候要「注意椅子」，8月下旬，警方查出小玲租屋在高雄市三民區鼎成路，動員趕去查緝，衝進小玲的租屋工作室。小玲見員警進屋，趕著要動手機，員警大呼「不要動，不要動手機」，嚇阻小玲刪除手機相關訊息，在她的手機內，查獲許多販毒訊息。

由於工作室滿是網拍時髦女裝，雜亂不堪，警方到處找椅子，果然在1張掀蓋椅子和化妝箱，查獲安非他命、K他命、一粒眠、毒品咖啡包，以及俗稱「神仙水」的液體毒品，毒品總重近1公斤。小玲也自稱自己販毒。全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

26歲李姓女子涉嫌販毒被捕。記者林保光／翻攝
26歲李姓女子涉嫌販毒被捕。記者林保光／翻攝
警方在李姓女子的工作室，自1張掀蓋椅內查獲滿是各類毒品。記者林保光／攝影
警方在李姓女子的工作室，自1張掀蓋椅內查獲滿是各類毒品。記者林保光／攝影
警方在李姓女子的工作室，自1張掀蓋椅內查獲滿是各類毒品。記者林保光／攝影
警方在李姓女子的工作室，自1張掀蓋椅內查獲滿是各類毒品。記者林保光／攝影

毒品 販毒

延伸閱讀

逃逸移工報假身分還狂跳針 高雄警識破送辦

看好半導體封裝材料 台灣住友培科8億高雄擴廠

通緝犯曾與議會之花交往今揚言開槍 警衝旅社逮人查扣槍彈

有夠衰！高雄男剛買毒品就被抓 警驗出毒品是「假貨」

相關新聞

桃園行刑式槍擊命案 犯嫌司機列被告交保

桃園出租套房行刑式槍擊命案，主嫌蘇姓男子昨天在國道落網，由於藏身後行李廂，載運他的黃姓出租車司機也被列藏匿人犯被告；桃園...

影／高雄女通緝犯網拍兼販毒 掀蓋椅及化妝箱內全毒品

26歲的李姓女子從事網拍賣女裝，卻暗地涉嫌販賣各類毒品。高雄警方報獲密報，線報中還要警方查緝時「注意椅子」，令員警相當納...

台南安南區越南男移工命案 檢方向法院聲押團姓男子

32歲越南籍團姓男移工因感情糾紛，涉嫌在台南市安南區殺害同鄉潘姓男移工， 昨晚在台中市潭子區落網，台南地檢署檢察官今天複...

暴力集團拍攝刀械恐嚇討債 南警瓦解不良組合2人遭羈押

台南市26歲周姓男子率手下在安平區以檳榔攤為據點，涉嫌從事暴力討債，警方查出周為管理旗下成員，經常持鋁棒體罰手下，此不法組合為壯大其組合聲勢，除召集成員聚眾鬥毆...

影／桃雙死槍擊犯躲後車廂遭警強勢拽出 司機也移辦

桃園市桃園區1日發生行刑式槍決命案，兩男子頭部中彈亡，主嫌蘇姓男子昨晚在國道上被警方鎖定攔截，躲在後車廂內被員警強力拖出...

男子涉揚言嘉義火車站前開槍 警搜查只見玩具槍

男子簡俊平曾遭通緝、藏身雲林縣議會而鬧上新聞版面，今上午向媒體透露要去嘉義火車站前面開槍，同時間雲林縣警方掌握火車站前的旅社內有人擁槍，警方人馬趕抵後控制場面，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。