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台南安南區越南男移工命案 檢方向法院聲押團姓男子

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

32歲越南籍團姓男移工因感情糾紛，涉嫌在台南市安南區殺害同鄉潘姓男移工， 昨晚在台中市潭子區落網，台南地檢署檢察官今天複訊後認為，他所犯係重罪、且有相當理由認有逃亡之虞，另有湮滅證據及勾串共犯事實，今晚10點多向法院聲請羈押。

來自台中市31歲潘姓男移工，因涉公共危險罪案被判刑2月未執行，遭台中地檢署通緝，他因感情糾紛，引來同鄉的移工仇殺，本月3日凌晨1點多倒臥安中路四段1棟移工民宅2樓房間地板，現場血跡斑斑，同樓移工目擊2人作案後衝出民宅，與樓下門口坐在機車上接應的另1人一同逃逸。

潘命喪異鄉，警方聯繫上潘男女友，得知她也認識凶嫌，朝情殺方向偵辦。案發後，警方調閱命案現場附近路口監視錄影，查扣接應機車採證比對，4日下午1點多在移工居住的民宅，帶回阮姓及黎姓男移工與1包衣物，阮否認曾上樓到命案現場，黎也否認涉案，檢察官以2人涉嫌重大，向法院聲押獲准。

台南檢方偵辦移工命案，認為涉案團姓男移工涉嫌重大有逃亡串證之虞，今晚向法院聲押。記者黃宣翰／翻攝
台南檢方偵辦移工命案，認為涉案團姓男移工涉嫌重大有逃亡串證之虞，今晚向法院聲押。記者黃宣翰／翻攝

【中央社台南5日電】

越南籍逃逸移工潘姓男子3日凌晨在台南市安南區遭人持利刃攻擊致死，警方先逮捕的黎、阮2名涉案越南籍男性移工已被收押，最後落網的團姓男移工經檢察官複訊後向法院聲押。

潘男於3日凌晨1時許疑似在安南區一處用來當移工宿舍的民宅內，與其他越南籍同鄉發生衝突，遭人以銳器攻擊致死，身上有12處傷口，其中1處深及臟器，警方循線查出共有3名涉案者，主嫌疑似與潘男因感情糾紛結怨。

台南市政府警察局第三分局與刑事警察大隊組成專案小組循線追查，3日先逮捕黎、阮2名越南籍移工，並查知另一名團姓越南移工潛逃藏匿在台中，昨天晚間在台中市潭子區將團男逮捕歸案。

黎、阮2人經檢察官複訊後向法院聲請羈押，台南地方法院今天凌晨裁定羈押禁見，團姓男子接受警訊後今天被警方移送到台南地檢署。

台南地檢署晚間發布新聞稿指出，檢察官複訊後認為團姓男子所犯為重罪，且有相當理由認有逃亡之虞，另有湮滅證據及勾串共犯事實，向法院聲請羈押。

移工 台南 命案 情殺

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