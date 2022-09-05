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殉警今辦告別式 民權所警察請來關公保祐執勤平安

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市警二分局民權派出所二名警員殉職，今天舉辦告別式後，副所長莊民誠為讓同事重新振作，依據民間宗教習俗建議，今天下午2點多到祀典武廟請出關公神像後到派出所「淨所」，祈求關公保佑員警執勤平安，再請回神像。

民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑8月22日追查贓車，不幸遭凶嫌林信吾殺害，派出所少了2名即戰力的警員，警員輪班壓力更大，縱使門口不斷有民眾送來鮮花、卡片加油打氣，部分員警對著滿階梯的鮮花卡片睹物思情，士氣低迷揮之不去，鬱悶難過不斷累積心中，日前縣城隍爺夜巡首度夜衝警所，抓警魂回廟超渡，有的基層警員內心更不自在。

2名殉職警今天上午舉辦完公祭告別式，民權所副所長莊民誠為化除同事心中疙瘩，決定請神明來「淨所」，向祀典武廟請出1尊關聖帝君神像 ，捧著神像步行到派出所，全所上下繞一圈祈福，祈求關聖帝君保佑同仁未來執勤平安，再請回神明，整個過程約30分鐘。

台南市警二分局民權派出所警員，今天到祀典武廟請出關公神明後到派出所淨所，祈求保祐員警執勤平安。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局民權派出所警員，今天到祀典武廟請出關公神明後到派出所淨所，祈求保祐員警執勤平安。記者黃宣翰／翻攝

告別式 關公

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