殉警今辦告別式 民權所警察請來關公保祐執勤平安

台南市警二分局民權派出所二名警員殉職，今天舉辦告別式後，副所長莊民誠為讓同事重新振作，依據民間宗教習俗建議，今天下午2點多到祀典武廟請出關公神像後到派出所「淨所」，祈求關公保佑員警執勤平安，再請回神像。

民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑8月22日追查贓車，不幸遭凶嫌林信吾殺害，派出所少了2名即戰力的警員，警員輪班壓力更大，縱使門口不斷有民眾送來鮮花、卡片加油打氣，部分員警對著滿階梯的鮮花卡片睹物思情，士氣低迷揮之不去，鬱悶難過不斷累積心中，日前縣城隍爺夜巡首度夜衝警所，抓警魂回廟超渡，有的基層警員內心更不自在。