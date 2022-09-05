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暴力集團拍攝刀械恐嚇討債 南警瓦解不良組合2人遭羈押

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市26歲周姓男子率手下在市區以檳榔攤為據點，涉嫌從事暴力討債，警方查出周為管理旗下成員，經常持鋁棒體罰手下，此不法組合為壯大其組合聲勢，除召集成員聚眾鬥毆、尋仇外，更拍攝刀械等武器來展示其武力，經過長期蒐證後，帶回周等9人調查送辦，檢方複訊後聲押，院方裁定2人羈押。

有民眾報案向警方報案，他因賭債、金錢糾紛遭人恐嚇，甚至遭受毆打傷害，市警二分局展開調查，在歷經數月蒐證，本月2日由南檢檢察署指揮第二、第一、第四、歸仁分局及刑警大隊等單位，兵分多路分別至臺中及台南等地執行拘提及搜索，檢肅治平對象周姓犯嫌等9人到案。

警方說，此不良合組合周姓主嫌為壯大其組合聲勢，除集合組織內成員聚眾鬥毆、尋仇外，更拍攝刀械等武器來展示其武力，主嫌為管理旗下成員，則經常持鋁棒體罰組合內成員。

為瓦解該犯罪集團繼續犯案，台南市警二分局報請台南地檢署指揮偵辦，經過數月的調查，結合3個警察分局及刑警大隊警力，共計查緝9人到案，並查扣主嫌及不法組織成員隨身攜帶在身上之刀械、鋁棒及辣椒水等，全案依組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇罪及洗錢防制法罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。

本案2名主嫌周嫌及幹部23歲佘嫌因犯罪嫌疑重大由檢察官聲請羈押，本月3日由法院裁定羈押禁見。

26歲周姓男子涉嫌率手下從事暴力討債，被警方列為治平對象法辦。記者黃宣翰／翻攝
26歲周姓男子涉嫌率手下從事暴力討債，被警方列為治平對象法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局瓦解不良組合，查扣大批刀械棍棒和手機。 記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局瓦解不良組合，查扣大批刀械棍棒和手機。 記者黃宣翰／翻攝

台南 恐嚇 警察

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