影／桃雙死槍擊犯躲後車廂遭警強勢拽出 司機也移辦
桃園市桃園區1日發生行刑式槍決命案，兩男子頭部中彈亡，主嫌蘇姓男子昨晚在國道上被警方鎖定攔截，躲在後車廂內被員警強力拖出、壓制在地，帶桃園警分局留置，蘇拒絕夜間偵詢。
桃園分局今早展開偵詢，12時許將蘇男及出租車司機黃姓男子分別依殺人、藏匿人犯罪嫌移送桃園地檢署複訊。
警方昨天傍晚在國道三號古坑段逮人經過稍早也曝光。畫面中員警將蘇男強拽出後車廂，隨即將他壓制在地並搜身，過程精準迅速，蘇毫無招架之力只得就範。
警方調查，36歲蘇姓男子原從事仲介、房屋修繕，疑加入詐團，因詐騙贓款問題，一日晚間至桃園區中華路一處社區，支開承租套房友人後，直接槍殺27歲陳姓及28歲楊姓男子；共射擊兩人頭部3槍斃命，初步認定作案動機與詐團利益分配不均、黑吃黑有關。
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