快訊

40多歲男發燒、喉嚨和肌肉痛 首例BA.4重複感染

指揮中心邊境放寬 「這幾國人」9月12日起入境可免簽

中重症+101、31死！40歲女快篩陽未就醫 隔天昏迷不醒送醫不治

影／桃雙死槍擊犯躲後車廂遭警強勢拽出 司機也移辦

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園區1日發生行刑式槍決命案，兩男子頭部中彈亡，主嫌蘇姓男子昨晚在國道上被警方鎖定攔截，躲在後車廂內被員警強力拖出、壓制在地，帶桃園警分局留置，蘇拒絕夜間偵詢。

桃園分局今早展開偵詢，12時許將蘇男及出租車司機黃姓男子分別依殺人、藏匿人犯罪嫌移送桃園地檢署複訊。

警方昨天傍晚在國道三號古坑段逮人經過稍早也曝光。畫面中員警將蘇男強拽出後車廂，隨即將他壓制在地並搜身，過程精準迅速，蘇毫無招架之力只得就範。

警方調查，36歲蘇姓男子原從事仲介、房屋修繕，疑加入詐團，因詐騙贓款問題，一日晚間至桃園區中華路一處社區，支開承租套房友人後，直接槍殺27歲陳姓及28歲楊姓男子；共射擊兩人頭部3槍斃命，初步認定作案動機與詐團利益分配不均、黑吃黑有關。

蘇姓男子遭警方從後車廂拖出，壓制在地。記者楊湛華／翻攝
蘇姓男子遭警方從後車廂拖出，壓制在地。記者楊湛華／翻攝

桃園 國道 車廂

延伸閱讀

影／台中婦接詐團電話以為孫欠款 急跑超商匯錢被攔下

桃園雙屍槍擊破案 鄭文燦曝：凶嫌藏在後車廂被逮

影／桃園雙屍槍擊案冷血槍手落網 抬頭挺胸拒夜間偵詢

影／桃園行刑式槍決兩死案犯嫌落網 國道警包夾攔截畫面曝光

相關新聞

影／桃雙死槍擊犯躲後車廂遭警強勢拽出 司機也移辦

桃園市桃園區1日發生行刑式槍決命案，兩男子頭部中彈亡，主嫌蘇姓男子昨晚在國道上被警方鎖定攔截，躲在後車廂內被員警強力拖出...

男子揚言嘉義火車站前會開槍 警搜查只見玩具槍

男子簡俊平曾遭通緝、藏身雲林縣議會而鬧上新聞版面，今上午向媒體透露嘉義火車站前面會開槍，同時間雲林縣警方掌握火車站前的旅...

號誌桿壓癱新手媽 彰化警方清查另9組也有安全之虞

彰化縣員林市本月2日發生號誌燈桿斷裂，將才生育3月女嬰的陳姓婦人壓成重傷，醫師評估恐將難恢復行走。彰化縣警局交通隊表示，...

通緝犯曾與議會之花交往今揚言開槍 警衝旅社逮人查扣槍彈

曾與雲林縣議會職員交往且於議會研究室躲避通緝的男子簡俊平，今天上午對外表示要在嘉義市區開槍，但不願說明對何事不滿，只表示...

影／苗栗毒犯改槍擁槍要防身 中警拂曉攻堅夢中抓獲

苗栗縣古姓男子有毒品前科，今年4月間遭台中市刑大掌握，涉嫌改造槍支，還把成品拿到山區「試射」，中警趁古熟睡時，拂曉出擊攻...

有夠衰！高雄男剛買毒品就被抓 警驗出毒品是「假貨」

高雄市施姓男子半夜騎車未戴安全帽，遭巡邏警網攔查，拿證件受檢時神色慌張，眼尖員警發現他皮夾藏毒品，施坦承剛買了二級毒品安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。