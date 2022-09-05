影／桃雙死槍擊犯躲後車廂遭警強勢拽出 司機也移辦

桃園市桃園區1日發生行刑式槍決命案，兩男子頭部中彈亡，主嫌蘇姓男子昨晚在國道上被警方鎖定攔截，躲在後車廂內被員警強力拖出、壓制在地，帶桃園警分局留置，蘇拒絕夜間偵詢。

桃園分局今早展開偵詢，12時許將蘇男及出租車司機黃姓男子分別依殺人、藏匿人犯罪嫌移送桃園地檢署複訊。

警方昨天傍晚在國道三號古坑段逮人經過稍早也曝光。畫面中員警將蘇男強拽出後車廂，隨即將他壓制在地並搜身，過程精準迅速，蘇毫無招架之力只得就範。