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通緝犯曾與議會之花交往今揚言開槍 警衝旅社逮人查扣槍彈

聯合報／ 記者林伯驊李宗祐／嘉義即時報導

曾與雲林縣議會職員交往且於議會研究室躲避通緝的男子簡俊平，今天上午對外表示要在嘉義市區開槍，但不願說明對何事不滿，只表示「已凍末條！」警方據悉後，即前往簡男下榻的旅社將其逮捕，並起出槍彈，將簡男帶回偵訊中。

年約46歲簡俊平透過媒體表示，上午9時30分要在嘉義火車站前開槍，但簡男不願講是什麼原因要開槍，只說「已經凍末條了！」媒體知悉前往了解，現場雲林縣警方已控制簡男行動，並在其下榻旅館房間內搜出槍彈，簡男稱槍支已上膛，警方蒐證後將簡男帶往轄區派出所進行偵訊。

簡俊平因涉及打傷嘉義縣中埔鄉龔姓民代遭判刑5個月，為躲避刑責逃亡，2014年遭通緝，逃亡期間透過臉書與在雲林縣議會任職林姓女子交往，簡俊平在縣議會研究室中躲避通緝。事後林女突然避而不見，簡男懷疑另結新歡，而向媒體爆料，還提供多張親密照片，2人戀情因而曝光，引發各界議論。簡事後也向警方投案。

簡俊平（穿白上衣戴鴨舌者）上午被警方帶回偵訊。記者李宗祐／攝影
簡俊平（穿白上衣戴鴨舌者）上午被警方帶回偵訊。記者李宗祐／攝影

通緝 嘉義 雲林

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