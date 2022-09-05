通緝犯曾與議會之花交往今揚言開槍 警衝旅社逮人查扣槍彈

曾與雲林縣議會職員交往且於議會研究室躲避通緝的男子簡俊平，今天上午對外表示要在嘉義市區開槍，但不願說明對何事不滿，只表示「已凍末條！」警方據悉後，即前往簡男下榻的旅社將其逮捕，並起出槍彈，將簡男帶回偵訊中。

年約46歲簡俊平透過媒體表示，上午9時30分要在嘉義火車站前開槍，但簡男不願講是什麼原因要開槍，只說「已經凍末條了！」媒體知悉前往了解，現場雲林縣警方已控制簡男行動，並在其下榻旅館房間內搜出槍彈，簡男稱槍支已上膛，警方蒐證後將簡男帶往轄區派出所進行偵訊。