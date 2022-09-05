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影／苗栗毒犯改槍擁槍要防身 中警拂曉攻堅夢中抓獲

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣古姓男子有毒品前科，今年4月間遭台中市刑大掌握，涉嫌改造槍支，還把成品拿到山區「試射」，中警趁古熟睡時，拂曉出擊攻堅抓人，查獲改造手槍、毒品、改槍工具等贓證物。

古辯稱改槍是「第一次」，警方清查古素行，的確無槍砲前科，但判斷古改槍恐是為了從事毒品交易傍身，避免黑吃黑，經多月偵辦後，苗栗地檢署偵結，依槍砲、毒品等罪嫌起訴古。

台中市刑大偵八隊掌握，有多項毒品前科的古姓男子（26歲），涉嫌藏身在苗栗縣民宅內，非法改造槍支，還曾將改造好的槍支，拿到苗栗山區試射，影響治安甚鉅，蒐證後報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，全案在今年4月間，持搜索票拂曉攻堅，查獲正在熟睡的古，以及改造手槍1把、彈匣1只、子彈4發、銼刀、磨刀石、砂輪片、鋼刷、槍管刷、板機彈簧、撞針等改造工具零件一批、安非他命2包（1.36公克）、手機等贓證物。

古男在警詢時，辯稱是「第一次」改槍，相關資訊都是從網路學習而來，改好槍後僅在山區試射過一次，全案依槍砲、毒品等罪，移送苗栗地檢署，經連月偵辦後，認定古犯罪事證明確，且自白犯行，偵結起訴。

台中市刑大呼籲，非法槍彈、毒品為暴力犯罪亂源，嚴重危害社會治安，將持續強化查緝作為，強力掃蕩是類犯罪，切勿以身試法。民眾如發現不法情事或可疑人、事、物，請撥打報案電話110檢舉，警民合作共同打擊各類犯罪，如提供犯罪線索因而破案者，將從優核發民眾破案、檢舉獎金。

苗栗縣古姓男子涉嫌改造槍支，台中市刑大在今年4月間攻堅抓人，查獲槍支、毒品等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣古姓男子涉嫌改造槍支，台中市刑大在今年4月間攻堅抓人，查獲槍支、毒品等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣古姓男子涉嫌改造槍支，台中市刑大在今年4月間攻堅抓人，查獲槍支、毒品等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣古姓男子涉嫌改造槍支，台中市刑大在今年4月間攻堅抓人，查獲槍支、毒品等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣古姓男子涉嫌改造槍支，台中市刑大在今年4月間攻堅抓人，查獲槍支、毒品等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣古姓男子涉嫌改造槍支，台中市刑大在今年4月間攻堅抓人，查獲槍支、毒品等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣古姓男子涉嫌改造槍支，台中市刑大在今年4月間攻堅抓人，查獲槍支、毒品等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
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