有夠衰！高雄男剛買毒品就被抓 警驗出毒品是「假貨」

高雄市施姓男子半夜騎車未戴安全帽，遭巡邏警網攔查，拿證件受檢時神色慌張，眼尖員警發現他皮夾藏毒品，施坦承剛買了二級毒品安非他命，警方將他帶返所，驗毒品發現是三級毒品Ｋ他命，施男得知買的是假貨，嘆虧大了。

鳳山警分局文山派出所副所長黃麟翔、警員黃景璿2日凌晨1時許，巡經鳳山火車站前的曹謹路，見施姓男子（40歲）未戴安全帽，趨前攔查。

施男當時神色慌張，掏出皮夾拿出證件時，眼尖員警瞧見他皮夾內有一小包毒品，當場詢問施男，施男原本說是別人拿給他的，後來才坦承是自己剛買、俗稱「糖果」的二級毒品安非他命。