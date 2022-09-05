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有夠衰！高雄男剛買毒品就被抓 警驗出毒品是「假貨」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市施姓男子半夜騎車未戴安全帽，遭巡邏警網攔查，拿證件受檢時神色慌張，眼尖員警發現他皮夾藏毒品，施坦承剛買了二級毒品安非他命，警方將他帶返所，驗毒品發現是三級毒品Ｋ他命，施男得知買的是假貨，嘆虧大了。

鳳山警分局文山派出所副所長黃麟翔、警員黃景璿2日凌晨1時許，巡經鳳山火車站前的曹謹路，見施姓男子（40歲）未戴安全帽，趨前攔查。

施男當時神色慌張，掏出皮夾拿出證件時，眼尖員警瞧見他皮夾內有一小包毒品，當場詢問施男，施男原本說是別人拿給他的，後來才坦承是自己剛買、俗稱「糖果」的二級毒品安非他命。

警方將他帶回派出所，檢驗毒品成分，結果發現是三級毒品的K他命，施男得知自己買到假貨，直呼「被騙又被抓，真夠衰！」警詢後被依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

鳳山警分局警方將施男聲稱買的是二級安非他命毒品帶回檢驗，級果發現是三級毒品，讓施男直呼虧大了。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方將施男聲稱買的是二級安非他命毒品帶回檢驗，級果發現是三級毒品，讓施男直呼虧大了。記者石秀華／翻攝
高雄施姓男子皮夾內發現他藏有毒品，施男坦承自己剛買安非他命毒品。記者石秀華／翻攝
高雄施姓男子皮夾內發現他藏有毒品，施男坦承自己剛買安非他命毒品。記者石秀華／翻攝
高雄市施姓男子半夜騎車未戴安全帽，遭巡邏警網攔查，發現他持有毒品。記者石秀華／翻攝
高雄市施姓男子半夜騎車未戴安全帽，遭巡邏警網攔查，發現他持有毒品。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方在高雄施姓男子皮夾內發現他藏有毒品。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方在高雄施姓男子皮夾內發現他藏有毒品。記者石秀華／翻攝

毒品 假貨 火車站

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