越南籍二移工涉同鄉移工命案 法官凌晨裁定羈押禁見

台南地檢署偵辦越南籍潘姓男移工遭殺害後，昨天晚間向台南地院法官聲押涉案阮姓及黎姓二名男移工，法官認為二人所犯殺人罪嫌為殺人重罪，供述避重就輕，事後刪除手機內資料，與共犯約定不能據實陳述，有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，今天清晨1點多裁定收押禁見。

法官認為，二人所犯殺人罪，為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有畏罪逃亡規避追訴、審判程序之可能性。犯案後刻意更換作案車輛，又以雨衣遮蔽車牌，案發後旋即搭乘機車逃離現場。二人是外籍人士，與境外有一定聯繫因素，有相當理由及事實足認有逃亡之虞。二人否認或僅坦承部分犯行，所述避重就輕，且事後刪除手機內資料，並與共犯約定不能據實陳述，有相當理由及事實足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，裁定收押禁見。

黎及阮姓男子都否認犯行，但羈押聲請書所載犯罪事實業經證人等證述明確，且有案發地點照片等跡證在卷可稽，阮姓於偵查中曾稱有持鐵棍與團姓犯嫌前往死者住處，又所供與共犯黎姓被告及目擊證人證述內容迥異，亦與現場跡證不符，所辯法官不採信。

黎於警詢供承團姓犯嫌有提過曾因感情問題與死者吵過架，又於偵查供承有騎車搭載團嫌及阮前往潘住處，且於團上車時即知道其帶有長約60公分刀械及鐵棍等語，竟仍騎車搭載持有刀棍團姓犯嫌及阮前往死者住處，且在死者住處樓下等候，待團及阮揮砍攻擊死者後，旋即再搭載其2人離開現場，足認被告二人均涉殺人罪嫌疑重大。 越南籍阮姓及黎姓移工涉及潘姓男移工命案，二人今天清晨遭法院裁定羈押禁見。圖／本報資料照片

【中央社台南5日電】

越南籍逃逸移工潘姓男子3日凌晨在台南市安南區民宅遭人持利刃攻擊致死，警方先後逮捕3名涉案的越南籍男性移工，2人今天凌晨被台南地方法院裁定羈押禁見，1人檢警偵訊中。

警方在案發後初步調查發現，31歲潘姓男子因涉及不能安全駕駛案件遭台中地檢署通緝中，3日凌晨1時許疑似在安南區民宅內與其他越南籍同鄉發生衝突，遭人以銳器攻擊致死，身上有12處傷口，其中1處深及臟器，涉案者共3人，主嫌疑似與潘男因感情糾紛結怨。

台南市政府警察局第三分局指出，3日案發後先循線尋獲涉案車輛，並在安南區查獲黎姓及阮姓2名嫌疑人到案，訊後解送至台南地檢署偵辦，並研判另一名嫌疑人團姓男子潛逃藏匿在台中，專案小組循線於昨晚8時許，在台中市潭子區逮捕團男歸案。

阮、黎2名嫌疑人昨天經台南地檢署檢察官複訊後向台南地方法院聲押，台南地方法院今天凌晨裁定2人皆收押禁見。

台南地院發布新聞稿指出，阮男在偵查中曾稱有持鐵棍與團姓犯嫌前往死者住處，黎男向警方供承團姓犯嫌有提過曾因感情問題與死者吵過架，又於偵查時供承有騎車搭載團男及阮男前往死者住處，且知道團男帶有長約60公分刀械及鐵棍，案發後再搭載2人離開現場，足認阮、黎2人均涉犯殺人罪嫌疑重大。

台南地院指出，阮、黎2人涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，事後刪除手機內資料，有湮滅證據或勾串共犯之虞，且有相當理由及事實足認有逃亡之虞，應予羈押並禁止接見、通信。