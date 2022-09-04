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桃園行刑式槍決兩死案犯嫌落網 國道警包夾攔截畫面曝光

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影／桃園行刑式槍決兩死案犯嫌落網 國道警包夾攔截畫面曝光

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市日前驚傳行刑式槍決命案，詐團幹部蘇姓男子1日晚間槍殺兩名下游車手後，搭車潛逃，途中多次變裝、轉乘，警方專案小組沿途調閱監視器，今天傍晚在國道三號逮搭白牌車北上的蘇男，全案依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方稍早表示，專案小組在追緝過程中，掌握到他丟棄隨身包包於花蓮一處竹林裡，尋獲時包中發現槍枝、子彈1發及隨身衣物，相關證物正送鑑識當中。

警方調查，36歲蘇姓男子1日晚間8時30分犯案後，叫白牌出租車一路南下，躲藏在彰化一處民宅，不久後再於2日凌晨叫車前往花蓮市區，晚上住旅館；警方沿途調閱監視器，今天發現他在屏東現蹤，搭乘一輛白色白牌車由國道三號北上。

專案小組駕車一路尾隨跟監，今晚6時30分許行經國三北上227公里、雲林古坑段時，見時機成熟，聯繫國道警方巡邏車包夾攔截，迫使出租車停靠路肩後，員警衝上前將蘇男拖出車外，蘇毫無防備，束手就擒。

警方搜索車內、蘇男身上，都沒有發現槍彈，不排除已被他半途丟棄，今漏夜將他帶回桃園警分局偵詢，全案依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦，但作案動機、經過，仍有待檢警調查；警方也要調查白牌車駕駛是否知情、半路上是否有人接應，也還要釐清。

從事仲介、房屋修繕及管理詐團車手的蘇姓男子，1日晚間至桃園區中華路一處社區，支開承租套房友人後，與下游車手陳男、楊男談判，疑過程一言不合，持槍射擊兩人頭部共3槍斃命，警方懷疑作案動機與詐團利益分配不均、黑吃黑有關。

蘇嫌昨下午搭白牌車北上，行經國道三號古坑段，遭警方攔截圍捕，壓制上銬，但並未搜到涉案槍彈。記者楊湛華／翻攝
蘇嫌昨下午搭白牌車北上，行經國道三號古坑段，遭警方攔截圍捕，壓制上銬，但並未搜到涉案槍彈。記者楊湛華／翻攝
蘇嫌昨下午搭白牌車北上，行經國道三號古坑段，遭警方攔截圍捕，壓制上銬，但並未搜到涉案槍彈。記者楊湛華／翻攝
蘇嫌昨下午搭白牌車北上，行經國道三號古坑段，遭警方攔截圍捕，壓制上銬，但並未搜到涉案槍彈。記者楊湛華／翻攝
桃園雙屍槍擊案蘇嫌今晚10時30分許被帶回桃園分局，被問及為何殺人，全程不發一語。記者楊湛華／攝影
桃園雙屍槍擊案蘇嫌今晚10時30分許被帶回桃園分局，被問及為何殺人，全程不發一語。記者楊湛華／攝影
警方在花蓮吉安鄉一處竹林發現蘇嫌丟棄的包包，內有手槍、子彈一顆及隨身衣物。記者楊湛華／翻攝
警方在花蓮吉安鄉一處竹林發現蘇嫌丟棄的包包，內有手槍、子彈一顆及隨身衣物。記者楊湛華／翻攝

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