破獲毒品咖啡包半年後 循線逮藥頭持有手槍和16發子彈

新北市金山警分局今天公布全國同步肅槍及掃黑行動成果，今年2月查破獲毒品咖啡包案件時，鎖定蔣姓藥頭涉案，上月底查出蔣的行蹤逮捕時，查出他持有改造手槍、16發子彈及毒品，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例送辦。

金山警分局表示，今年2月破獲一起毒品咖啡包案件時，溯源鎖定藥頭為50多歲蔣姓男子，8月下旬得知蔣男在溫泉路一帶活動，前往他的藏身處埋伏，順利逮捕。過程中發現蔣持有手槍及16發子彈，所幸及時查獲，未讓他持槍犯案，造成傷亡。另搜出他持有安非他命4公克、K他命3.65公克。

金山警分局另接獲線報，上月間前往台北市民生東路一家旅館，查獲黃男等3名詐騙集團的「收簿手」，招募楊姓女子等3人面交金融卡及存簿時，被他們帶到旅館限制行動。

警方在旅館房間內查扣金融卡27張、存摺21本、現金5萬8000 元及手機、電腦等相關證物，清查發現詐騙集團洗錢管道多元，並以多層金融帳戶混淆金流，還利用加密貨幣增加查緝難度，初估金流超過千萬元，依違反洗錢防制法及刑法詐欺罪嫌送辦，並持續追查集團上游成員到案。