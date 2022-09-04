比基尼美女圖打廣告 男遭警方盤查抓包販毒判刑4年

沈姓男子2020年因交通違規，遭警方盤查，從車上搜出K他命和毒咖啡包，還追出以比基尼美女廣告販毒，還一度稱「差一點遭嚴刑逼供」。士林地方法院審結，依意圖販賣持有第三級毒品，判處4年徒刑。

判決指出，沈男在2020年3月15某時，至同年月22日日凌晨1時許遭警方盤查間，從上游取得28包K他命（驗餘淨重15.4545公克），和3包含有4-甲基甲基卡西銅的毒品咖啡包（驗前總純質淨重約0.57公克），每包0.7至0.8公克K他命賣1800元，咖啡包賣500元，並用美女圖打廣告。

兩張清涼照顯示，穿著黑色比基尼的美女圖上的文字為「開張營業優質妹1 1800麒麟酒1 500」另一張白色比基尼美圖則是「BANK IS OPEN窈窕正妹1800 天仁茗茶500」

沈男否認犯行，毒品要自己施用，美女圖是從別人那存下的，會傳給別人是因為好玩。辯護人也稱，對話紀錄無販賣毒品任何文字，沈男沒有用美女圖兜售毒品，警詢筆錄時「警方問是否威脅你？」沈男回答「差一點」因此自白無證據能力。

沈男第一次警詢筆錄時稱毒品都要自己用，否認販賣。第二次筆錄翻供認罪，K他命賣1800元，咖啡包賣500元，分別賣了7包、2包。員警問他是否遭嚴刑逼供，他回答「差一點」警方再問「沒有不法取供拉？」他回答「嗯」並稱「我配合檢警，希望保護我人生安全，不要讓我供出的人知道我身分」

法院認定，沈男更改供詞，略帶微笑、神態輕鬆，警方問他毒品用途，他主動、具體說出販賣毒品重量、價格次數，甚至還有餘暇主動改筆錄錯字，提出員警「販」字打錯；警察無提示、誘導，差一點遭嚴刑逼供是開玩笑口吻回答，非遭到脅迫。

合議庭認定，在夜市打工的沈男，月薪約3萬多，平時都在家中施用毒品，收入並不寬裕，K他命進貨1600元賣1800元，咖啡包進貨400元賣500元，轉賣毒品賺取價差，他帶著全數毒品放在朋友的車輛，難認單純施用。