台南外籍移工命案 2移工涉殺人移送南檢複訊

台南市安南區昨天清晨，發生越南籍潘姓逃逸男移工身中12刀遭人殺害命案。警方根據監視錄影畫面，帶回阮姓及倪姓男移工調查，警詢後今天下午約1點50分，依殺人罪嫌移送台南地檢署複訊。 面對媒體記者詢問「為什麼要殺死同鄉？ 」「為什麼要殺人？」21歲阮及倪姓移工不發一語。

來自台中市31歲潘姓男移逃，因涉公共危險罪案被判刑2月未執行，遭台中地檢署通緝，他疑似因感情糾紛，引來同鄉的移工仇殺，昨天凌晨1點多倒臥安中路四段1棟移工民宅2樓房間地板，現場血跡斑斑，同樓移工目擊2人作案後衝出民宅，與樓下門口坐在機車上接應的另1人一同逃逸。

潘遺體經過檢察官初步相驗，死者潘男身中12刀，其中左胸2刀，其中1刀深及臟器，腸子外露，死因將擇期解剖。潘命喪異鄉，警方聯繫上潘男女友，得知她也認識凶嫌，朝情殺方向偵辦。