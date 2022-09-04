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情殺！台南移工12刀遇害腸外露 警查扣1機車留置2移工
台南市安南區昨天清晨發生越南籍移工喋血案，潘姓逃逸男移工身中12刀遭人殺害。據了解，警方昨天根據監視錄影畫面，查扣一輛可疑黑紫色機車採證，帶回阮姓及倪姓移工依殺人罪嫌留置偵辦，2人都否認涉案，警方將持續追查在逃涉案主嫌到案。
來自台中市31歲潘姓男移逃，因涉公共危險罪案判刑2月未執行，遭台中地檢署通緝，他疑似因感情糾紛，引來同鄉的移工仇殺，昨天凌晨1點多倒臥安中路4段1棟移工民宅2樓房間地板，現場血跡斑斑，同樓移工目擊2人作案後衝出民宅，與樓下門口坐在機車上接應的另1人一同逃逸，現場未查獲凶刀。
經過檢察官初步相驗，死者潘男身中12刀，其中左胸2刀，其中1刀深及臟器，腸子外露，死因待進一步解剖。潘命喪異鄉，警方聯繫上潘男女友，得知她也認識凶嫌，目前朝情殺方向偵辦。
案發後，警方調閱命案現場附近路口監視錄影，查扣疑似接應機車採證比對，昨天下午1點多在移工居住的民宅，帶回21歲阮姓及倪姓男移工與1包衣物，阮否認曾上樓到命案現場，倪也否認涉案，警方正依照查扣的衣物跡證釐清案情，全力追查在逃團姓男移工到案釐清案情。
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