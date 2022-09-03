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高雄毒蟲拒捕…拉扯間女警撞傷頭 男警噴辣椒水制伏嫌犯

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市三民二警分局鼎山派出所男女員警今晚7點多，在新民路盤查一名戚姓男子，警方目視到戚男包包裡有玻璃球和白色粉末吸管，戚拒捕，和女警發生拉扯，致女警頭部撞牆流血，男警朝戚噴辣椒水，戚當場被辣得眼睛睜不開遭制伏。

三民二警分局鼎山派出所警員莊育禎及羅玉，今天晚上7點50分許，巡經三民區新民路段時、見戚姓男子（42歲）形跡可疑，於是上前盤查。

警方在盤查過程中，目視見戚男隨身袋子裡有一個玻璃球吸食器以及白色粉末吸管，懷疑戚男吸毒，欲逮捕偵辦時，戚男拒捕，和羅姓女警發生拉扯，過程中，羅警頭部撞到流血受傷。

當時男警莊育禎見狀況危急，持辣椒水朝戚男噴，趁戚男眼睛睜不開時，將他壓制在地，支援警網趕抵，將戚依毒品危害防制條例以及妨害公務罪嫌逮捕，警方對戚男附帶搜索，在他左側褲子口袋查扣一小包安非他命，警詢後依違反毒品危害防制條例以及妨害公務罪嫌送辦。

高市三民二警分局羅姓女警和戚男發生拉扯，過程中，頭部撞到流血受傷，幸就醫後無大礙。記者石秀華／翻攝
高市三民二警分局羅姓女警和戚男發生拉扯，過程中，頭部撞到流血受傷，幸就醫後無大礙。記者石秀華／翻攝
警方趁戚男眼睛睜不開時，將他壓制在地逮捕。記者石秀華／翻攝
警方趁戚男眼睛睜不開時，將他壓制在地逮捕。記者石秀華／翻攝
高市三民二警分局警方朝拒捕的戚姓男子噴辣椒水。記者石秀華／翻攝
高市三民二警分局警方朝拒捕的戚姓男子噴辣椒水。記者石秀華／翻攝
警方在戚男身上查扣一小包毒品和吸食器。記者石秀華／翻攝
警方在戚男身上查扣一小包毒品和吸食器。記者石秀華／翻攝

吸管 妨害公務 毒品

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