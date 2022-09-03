高雄毒蟲拒捕…拉扯間女警撞傷頭 男警噴辣椒水制伏嫌犯

高雄市三民二警分局鼎山派出所男女員警今晚7點多，在新民路盤查一名戚姓男子，警方目視到戚男包包裡有玻璃球和白色粉末吸管，戚拒捕，和女警發生拉扯，致女警頭部撞牆流血，男警朝戚噴辣椒水，戚當場被辣得眼睛睜不開遭制伏。

三民二警分局鼎山派出所警員莊育禎及羅玉，今天晚上7點50分許，巡經三民區新民路段時、見戚姓男子（42歲）形跡可疑，於是上前盤查。

警方在盤查過程中，目視見戚男隨身袋子裡有一個玻璃球吸食器以及白色粉末吸管，懷疑戚男吸毒，欲逮捕偵辦時，戚男拒捕，和羅姓女警發生拉扯，過程中，羅警頭部撞到流血受傷。