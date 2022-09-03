聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄毒蟲拒捕…拉扯間女警撞傷頭 男警噴辣椒水制伏嫌犯
高雄市三民二警分局鼎山派出所男女員警今晚7點多，在新民路盤查一名戚姓男子，警方目視到戚男包包裡有玻璃球和白色粉末吸管，戚拒捕，和女警發生拉扯，致女警頭部撞牆流血，男警朝戚噴辣椒水，戚當場被辣得眼睛睜不開遭制伏。
三民二警分局鼎山派出所警員莊育禎及羅玉，今天晚上7點50分許，巡經三民區新民路段時、見戚姓男子（42歲）形跡可疑，於是上前盤查。
警方在盤查過程中，目視見戚男隨身袋子裡有一個玻璃球吸食器以及白色粉末吸管，懷疑戚男吸毒，欲逮捕偵辦時，戚男拒捕，和羅姓女警發生拉扯，過程中，羅警頭部撞到流血受傷。
當時男警莊育禎見狀況危急，持辣椒水朝戚男噴，趁戚男眼睛睜不開時，將他壓制在地，支援警網趕抵，將戚依毒品危害防制條例以及妨害公務罪嫌逮捕，警方對戚男附帶搜索，在他左側褲子口袋查扣一小包安非他命，警詢後依違反毒品危害防制條例以及妨害公務罪嫌送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言