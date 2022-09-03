背遭猛刺插穿胸腔同鄉倒血泊身亡 越籍移工殺人判8年有期徒刑
越南籍黃姓男移工來台工作，與同鄉同事同住工廠宿舍，初一與4友人相約飲酒，過程中與范姓男子發生口角，鬧得不歡而散；黃男氣不過，竟持水果刀找范男理論，猛刺背部兩刀，造成對方傷重不治；案發當下，黃男自首，審理期間又與死者家屬達成和解，地院審理後，依殺人罪處8年有期徒刑，執行完畢或赦免後驅逐出境。
判決指出，黃男在高雄市梓官區某家具公司工作，與同事同住工廠宿舍，今年2月1日大年初一，黃與其他3名友人相約在宿舍交誼廳飲酒，發生口角，演變成互毆衝突，最終不歡而散。
黃男因餘怒未消，當天0時15分，拿取交誼廳桌上長約13公分的水果刀，走到黎男及范男同住的房門外叫囂，並用腳踹門，隨後進到房內，持刀刺向范男，導致他受重傷，血流不止。
其他同鄉友人見狀，前來制止，並將黃男的水果刀奪下，范男走步履闌珊走出房間，倒地不起，隨後由友人扶上房間床上休息，後由其他通曉國語移工撥打119求助，救護車抵達時，范已無生命跡象，警獲報到場，黃也主動向警方自首，後被依函送、起訴。
審理時，黃否認犯行，辯稱當天是范男先出手，才生氣持刀進房要報復，但當下對方仍作勢要打他，出於自衛才會刺傷人，並沒有殺人犯意，且因一時氣憤，房家狹窄，沒有拿捏力道才失手。
地院認為，黃男出手的2刀至少超過一半刀刃沒入，且從背部穿透胸腔割破心臟主動脈、左下肺葉，堪認當時下手力道猛烈，且對方是徒手對峙，雙方實力相差懸殊，認為黃辯詞不足採信。
審酌黃男犯案情節，符合自首要件，事後與死者家屬達成和解，由越南家人賠付全額款項，足見已悔意；地院審理後，將他依殺人罪處8年有期徒刑，另並依刑法第95條諭知，執行完畢或赦免後驅逐出境，仍可上訴。
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