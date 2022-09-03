快訊

陳時中宣傳免治馬桶竟成「偷窺片」 王鴻薇：噁心當有趣

張紫妍留遺書控逼陪睡上百次 時隔13年公司代表曝內幕反控政府、2女星

一度搶通又再崩！南庄苗21線山壁土石崩落 雙向交通中斷、仍有遊覽車受阻

桃園行刑式槍決2死命案 警：犯嫌疑早有預謀 境管緝凶

中央社／ 桃園3日電

桃園行刑式槍擊雙屍命案，檢警鎖定蘇姓男子涉案。記者陳俊智/翻攝
桃園行刑式槍擊雙屍命案，檢警鎖定蘇姓男子涉案。記者陳俊智/翻攝
桃園市桃園區某處出租套房發生槍擊命案，陳姓及楊姓男子遭蘇姓男子以行刑式槍決斃命。警方表示，蘇男疑早有預謀，已報請境管防止蘇男潛逃出境，全力緝凶中。

桃園市桃園區中華路某處出租套房1日晚間發生槍擊命案，27歲陳姓男子及28歲楊姓男子頭部中彈，陳屍套房內。

警方調查，36歲、綽號「小毛」的蘇男涉有重嫌，案發當晚房內除了2名死者，還有另外3人在場，蘇男抵達後，要求另外3人先離開，隨後就以行刑式槍決陳姓及楊姓男子。

警方指出，蘇男疑早有預謀，在房內連開3槍、貫穿死者頭部，死者分別陳屍床上及地上；蘇男犯案後搭乘計程車逃離現場，中間數度轉乘製造斷點，意圖增加警方追緝難度。

警方今天表示，已報請境管防止蘇男潛逃出境，但不排除蘇男以偷渡方式潛逃，加上蘇男持有槍械，目前狀況棘手，已通知相關單位、全力緝凶中。

據了解，蘇男是詐騙集團車手的管理者，陳姓、楊姓死者都是他的下游，疑因不滿死者向警方供出他的身分，才行凶報復。

對此，警方指出，不否認此說法，但確切案情仍待釐清。

桃園 套房 命案

延伸閱讀

桃園運動中心泳池修不好 原因竟跟黨產會有關

桃園豬證明標章 美味又安心

台南喋血命案...越籍移工相驗 身中12刀、臟器外露慘死宿舍

張善政：桃園產業升級3Plus「科技＋、設計＋、永續＋」

相關新聞

桃園行刑式槍決2死命案 警：犯嫌疑早有預謀 境管緝凶

桃園市桃園區某處出租套房發生槍擊命案，陳姓及楊姓男子遭蘇姓男子以行刑式槍決斃命。警方表示，蘇男疑早有預謀，已報請境管防止...

台南喋血命案...越籍移工相驗 身中12刀、臟器外露慘死宿舍

今天凌晨1時許，台南市安南區安中路一外勞宿舍傳出喋血命案，32歲潘姓男子因故與移工發生糾紛，慘遭對方持銳器砍殺，當場沒有...

鎖定36歲凶嫌！桃園行刑式槍擊雙屍命案 排除與柬埔寨詐團人蛇有關

桃園發生行刑式槍擊雙屍命案，檢警初步調查疑為詐欺黑吃黑引起，但排除與柬埔寨詐欺人蛇案有關，目前已鎖定36歲蘇姓男子行凶，...

男颱風夜闖酒店包廂大罵遭刺死 警4小時逮凶嫌「我不認識他」

羅姓男子（25歲）今天凌晨5時許在台北市忠孝東路四段一處酒店飲酒，他和另一間包廂內的黃姓男子（25歲）發生衝突，兩人爭執...

影／檳榔園工寮藏改槍工廠 內埔警突襲攻堅險遭蛇吻

黑槍泛濫！屏東內埔警分局日前獲報，萬巒地區疑有不法分子暗夜試槍，並利用檳榔園工寮改造槍械，9月1日凌晨持搜索票拂曉攻堅。...

台南移工宿舍喋血！一男遭砍搶救不治 警：已鎖定相關對象

台南8月下旬才剛發生震驚全台的殺警奪槍案，今凌晨安南區安中路又傳出喋血命案。據了解，案發現場為移工宿舍，當時有移工雙方因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。