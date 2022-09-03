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影／檳榔園工寮藏改槍工廠 內埔警突襲攻堅險遭蛇吻

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

黑槍泛濫！屏東內埔警分局日前獲報，萬巒地區疑有不法分子暗夜試槍，並利用檳榔園工寮改造槍械，9月1日凌晨持搜索票拂曉攻堅。當場查獲許姓男子（36歲）持有槍毒，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送偵辦，屏東地檢署複訊後聲請羈押，法院裁准。

警方掌握線報，萬巒地區常有不法分子利用暗夜試槍，經過一個多月跟監蒐證，鎖定許男涉有重嫌，1日凌晨持搜索票拂曉攻堅。

幹員翻越鐵門突襲工寮時，檳榔園飼養狗群機警大叫，許男同居人聞聲先出門，許男才走出房間，當場查獲左輪手槍、金牛座改造手槍各1把、槍枝半成品4把、子彈6顆、改槍工具及安毒1.5公克。警方表示，將持續追查槍枝及毒品來源。

此次在檳榔園工寮查獲改槍工廠，現場搜索還險釀意外。內埔分局偵查隊長張程湧發現房內有兩部電腦主機，欲進一步檢視，機台下竟突然竄出一尾10餘公分毒，險遭蛇吻，讓在場員警驚呆，所幸及時閃避僅虛驚一場，最後也順利將毒蛇捕捉野放。

許男在工寮改槍，警方攻堅查獲左輪手槍、金牛座改造手槍各1把、槍枝半成品4把、子彈6顆、改槍工具及安毒1.5公克。圖／讀者提供
許男在工寮改槍，警方攻堅查獲左輪手槍、金牛座改造手槍各1把、槍枝半成品4把、子彈6顆、改槍工具及安毒1.5公克。圖／讀者提供
內埔警分局在萬巒一處檳榔園工寮，查獲許男（左）持有槍毒，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送偵辦。圖／民眾提供
內埔警分局在萬巒一處檳榔園工寮，查獲許男（左）持有槍毒，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送偵辦。圖／民眾提供

屏東 槍枝

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