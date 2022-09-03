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台東逮獲山老鼠集團 查獲1250公斤牛樟木塊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東林區管理處與台東地檢署及森林警察執行「滅鼠專案」，昨天兵分多路在鹿野、關山等地查獲潘姓男子等5人涉嫌盜伐牛樟木塊，總重1250公斤，全案依森林法、竊盜等罪移送地檢署偵辦中。

台東林管處表示，日前森警第九大隊接獲線報指出鹿野、關山地區有人盜伐牛樟木塊，報請地檢署檢察官指揮偵辦；鎖定潘姓男子等人涉有重嫌，隨即展開跟監蒐證，昨見時機成熟發動搜索。

檢警持搜索票兵分多路在鹿野、關山等地民宅內，查獲多批已裝箱好的牛樟木塊，總重1250公斤，並將潘姓男子等人帶回偵訊，全案依森林法、竊盜等罪移送地檢署擴大偵辦。

專案小組人員表示，查獲牛樟木塊，部分都已浸水並長出菌菇，不排除該不法分子專門培育牛樟芝，再以高價出售，目前200公克牛樟芝，市值逾2萬多元，顯見仍有人因而鋌而走險。

台東林管處表示，依據森林法第52條規定，竊取森林主副產物情形嚴重者處1年以上7年以下有期徒刑，併科新台幣100萬元以上2000萬元以下罰金，如為貴重木者加重其刑至二分之一。

專案小組查獲牛樟木塊，部分都已浸水並長出菌菇，不排除該不法分子專門培育牛樟芝，再以高價出售。圖／台東林管處提供
專案小組查獲牛樟木塊，部分都已浸水並長出菌菇，不排除該不法分子專門培育牛樟芝，再以高價出售。圖／台東林管處提供
台東林區管理處與台東地檢署及森林警察執行「滅鼠專案」，昨天兵分多路在鹿野、關山等地查獲潘姓男子等人涉嫌盜伐牛樟木塊，總重1250公斤。圖／台東林管處提供
台東林區管理處與台東地檢署及森林警察執行「滅鼠專案」，昨天兵分多路在鹿野、關山等地查獲潘姓男子等人涉嫌盜伐牛樟木塊，總重1250公斤。圖／台東林管處提供

台東 竊盜 警察

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