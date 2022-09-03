基隆男不滿噪音...水果刀藏機車趁倒垃圾砍死鄰居 家屬質疑預謀殺人

基隆市許姓男子昨晚8點多，見住樓上的黃姓男子下樓要倒垃圾時，涉嫌自機車行李箱取出預藏的水果刀，猛砍黃男胸部、頸部多刀，送醫不治。許男今天上午在碧砂漁港一處浮動碼頭旁被民眾發現遭逮。警方查出雙方因噪音糾紛引殺機，黃男家屬氣憤質疑是預謀殺人，警方已報請檢方相驗，將依故意殺人罪移送檢方偵辦。

警方調查，黃姓男子（68歲）昨晚8點多下樓倒垃圾時，遭人持刀攻擊，倒在北寧路一處民宅前血泊中，凶嫌逃逸。救護車將黃男送基隆長庚醫院救治，胸部、頸部被砍多刀，大量出血，到院前沒有呼吸心跳，今天凌晨宣告不治。

警方說，當時有其他住戶目擊，行凶的是住黃男樓下的鄰居許姓男子（66歲），他行凶後駕車逃逸，經調監視器追查，昨晚查出車子被棄置在八斗子碧砂漁港旁，但人不知去向，因颱風影響海象不佳，且光線昏暗無法進行搜救，員警到許男家中搜索，查扣染有血跡水果刀1把。

警方查訪得知許男水性不錯，以前是捕魚討海維生，懷疑有可能從水路脫逃或者躲藏，在岸上搜索雖沒有發現，但要求員警排班守望，每2小時輪班找人。今天上午6點多，有市民先發現許男在悠活館浮動碼頭泡在海水裡面，胸部以下都泡海中，雙手拉住上方的輪胎撐著，在近岸邊船板下發現許嫌躲了一整晚，馬上報警。

警方和海巡人員到場，許男說「我快撐不住了，沒力氣了」。海巡人員協助將許男拉上岸，警方戒護送往三軍醫院治療觀察，僅有失溫並無大礙，隨後帶回偵查隊偵訊。

死者的家屬氣憤說，鄰居看到許男自機車行李箱取出預藏的水果刀猛砍，質疑是預謀殺人。警方調查，近日許男和黃男曾因噪音問題有過爭執，疑為導火線，先前也吵很久，許男認為黃男在樓上常有震動噪音影響其安寧。許男坦承因不滿噪音行凶殺人。

第二分局八斗子分駐所所長陳品碩表示，警方調閱監視器查出許男棄車後跳海失蹤，員警加強巡查找人，上午發現他躲在海裡，拉起後逮捕，送醫後無大礙，將依殺人罪送辦。