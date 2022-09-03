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鎖定36歲凶嫌！桃園行刑式槍擊雙屍命案 排除與柬埔寨詐團人蛇有關

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園行刑式槍擊雙屍命案，檢警鎖定蘇姓男子涉案。記者陳俊智/翻攝
桃園行刑式槍擊雙屍命案，檢警鎖定蘇姓男子涉案。記者陳俊智/翻攝
桃園發生行刑式槍擊雙屍命案，檢警初步調查疑為詐欺黑吃黑引起，但排除與柬埔寨詐欺人蛇案有關，目前已鎖定36歲蘇姓男子行凶，尚在追捕中。

據悉，蘇男從事人力仲介、房屋修繕統包工程，在新北有公司，但也替詐欺集團做事，負責管理車手，命案死者陳姓及楊姓2名男子都是他的下游。

檢警根據目前掌握情資分析，初步排除蘇男等人的詐團與柬埔寨詐騙人蛇案有關，至於殺人動機，疑與利益分配不均、詐欺所得不法利益未上繳有關。另外，檢警也懷疑陳、楊2人自立門戶，嗆聲被逮將供出蘇男，因此引發蘇男不滿。

蘇男約陳、楊2人在雙方共同友人出租套房談判，前晚7時抵達後，便要求「清場」，支走承租套房的女性友人和另外2名男子。他在套房待約莫1小時，晚間8時30分左右離開，女性友人10時返家就見陳、楊2人倒臥血泊。

案發後，檢警循線找到案發前曾在屋內的2男1女，經過詢問，3人只知蘇男等人有不愉快，但不清楚詐騙黑吃黑等細節，也不知道蘇男身上有槍，對於槍擊一事更是驚訝；檢警目前將循線找到的2男1女列為重要證人，嚴密保護。

槍擊命案震驚社會，警方高度重視，刑事局也派人南下支援，但由於蘇男犯後變裝，疑有共犯接應，截至目前未有展獲。

蘇姓槍手。記者陳俊智／翻攝
蘇姓槍手。記者陳俊智／翻攝

詐欺 命案 槍擊

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