鎖定36歲凶嫌！桃園行刑式槍擊雙屍命案 排除與柬埔寨詐團人蛇有關
桃園發生行刑式槍擊雙屍命案，檢警初步調查疑為詐欺黑吃黑引起，但排除與柬埔寨詐欺人蛇案有關，目前已鎖定36歲蘇姓男子行凶，尚在追捕中。
據悉，蘇男從事人力仲介、房屋修繕統包工程，在新北有公司，但也替詐欺集團做事，負責管理車手，命案死者陳姓及楊姓2名男子都是他的下游。
檢警根據目前掌握情資分析，初步排除蘇男等人的詐團與柬埔寨詐騙人蛇案有關，至於殺人動機，疑與利益分配不均、詐欺所得不法利益未上繳有關。另外，檢警也懷疑陳、楊2人自立門戶，嗆聲被逮將供出蘇男，因此引發蘇男不滿。
蘇男約陳、楊2人在雙方共同友人出租套房談判，前晚7時抵達後，便要求「清場」，支走承租套房的女性友人和另外2名男子。他在套房待約莫1小時，晚間8時30分左右離開，女性友人10時返家就見陳、楊2人倒臥血泊。
案發後，檢警循線找到案發前曾在屋內的2男1女，經過詢問，3人只知蘇男等人有不愉快，但不清楚詐騙黑吃黑等細節，也不知道蘇男身上有槍，對於槍擊一事更是驚訝；檢警目前將循線找到的2男1女列為重要證人，嚴密保護。
槍擊命案震驚社會，警方高度重視，刑事局也派人南下支援，但由於蘇男犯後變裝，疑有共犯接應，截至目前未有展獲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言