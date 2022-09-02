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桃園行刑式槍擊2死命案 高大成：研判是買凶殺人

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

桃園市大樓出租套房昨晚兩男遭行刑式槍殺，頭部中彈陳屍血泊中。中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成研判，槍手拿制式手槍，作案前清槍，並且鎖定屋內二人近距離開槍，有可能是受委託買凶殺人；近期有多起槍擊血案，他要拜託警察全國大肅槍，不然社會會嚇死，到處都有槍，很恐怖。

高大成分析殺人動機表示，會槍殺2人，代表情殺可能性比較少，一般來說是為了錢，不是毒品，就是利益糾紛等瓜葛，五天內要緝凶，並透過現場遺留彈殼可採指紋，並檢驗虎口處的煙硝反應、噴濺血跡反應。

高大成研判，槍手有可能是受委託買凶殺人，當時屋內有五人，槍手目標已鎖定二人，才會叫其他三人出去外面，槍手若不是受委託，屋內五人全殺，不可能留三人在外面。槍手拿的是制式手槍，上樓作案前清槍，並且很冷靜鎖定在場的2人，研判這三槍都是近射，代表槍手有訓練過，槍法準。

高大成認為，二人遭行刑式槍殺，代表對方要讓二人死，怕二人報仇，一般槍擊案打身體較多，因為身體體積較大、不會搖晃，會打頭部比較少，頭體積較小，且會搖晃，比較不易打中。

高大成說明，為何二名死者一人中一槍、另一人中二槍？二人都是近距離被開槍，有可能是槍手先打死一人，第二人見狀衝過來，沒有射準，因此再補一槍，研判與仇殺無關，可能只是要確認對方死亡。開完槍再出門講電話，有可能是故布疑陣。

中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

高大成 殺人 槍擊

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