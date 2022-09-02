花蓮警方破獲犯罪組織 黎姓首腦全癱仍坐輪椅指揮犯案

花蓮一名黎姓男子4年前因槍、毒案件，為逃逸警方追捕不慎跌落警方追捕，造成頸部以下癱瘓，必須靠輪椅代步，他仍涉嫌以毒品控制幫眾，在縣內販售毒品，並以美照為誘餌，將受害者騙到旅館仙人跳強逼簽下本票，花蓮檢警近日發動搜索、拘提，將黎男等13人拘提到案，今依組織犯罪、恐嚇取財及毒品等罪嫌送辦。

全案由花蓮新城警分局結合縣警局刑警大隊、少年隊、吉安及鳳林警分局、新北市新莊分局、海巡一二岸巡隊共同偵辦，上月22日檢方指揮執行掃黑行動，持搜索票同步發動搜索、拘提行動，拘回黎男等13人到案，起出安非他命毒品4公克、本票等證物。

花蓮縣警局刑警大隊副隊長張益新說，以黎姓男子為首的犯罪組織，涉嫌長期在花蓮縣販賣毒品，幫眾也經常在街頭鬥毆滋事。

檢警調查，該犯罪組織曾於2020年以傳送美照，色誘一名被害人到旅館，再以仙人跳方式，逼迫對方簽下150萬元本票；而黎男雖全身癱瘓，絲毫不受肢體障礙影響，當時還由幫眾推輪椅到旅館指揮犯案。