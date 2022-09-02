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逃逸移工颱風天無法採茶躲倉庫 當中還有母子檔
颱風軒嵐諾接近台灣，移民署嘉義市專勤隊昨天仍冒風雨查獲越南籍10名失聯移工、1人逾期停留，其中在南投縣山區的倉庫一舉查獲5人，包含42歲、22歲母子檔，兩人先後來台，卻都選擇逃逸、邊躲查緝邊打零工；移民官也擬對該倉庫的雇主、仲介，依違反就業服務法裁處15萬到75萬元。
嘉市專勤隊日前接獲線報，有外來人口疑躲藏在南投竹山鎮的偏僻倉庫，從事採茶葉，正巧昨天天候不佳，移民官研判目標應無法外出採茶，且風雨夾雜閃電，會降低警覺性，反而是執行查察的好時機，趁大雷雨出擊。
移民官等人員接近倉庫後一擁而上，逮住當時在內的5名失聯移工；經查證身分，發現其中2人是母子檔，42歲的母親來台從事看護工作，後來失聯後，較晚到台灣工廠上班的22歲兒子，竟也跟隨母親逃逸失聯，母子倆便過著四處躲避查緝、打零工的日子，這次落網，大嘆悔不當初。
嘉市專勤隊表示，昨天共查獲越南籍5男、5女失聯移工，還有1名逾期停留越南女子，都先帶回，之後預計遣返；此外，一併查到南投竹山倉庫的雇主為國人黃姓男子，還有仲介越南籍阮姓女子、泰姓女子，將依違反就業服務法，處15萬到75萬元罰鍰。
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