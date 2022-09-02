藉端逼吐50萬不成 男率眾傷人還軟禁 5人遭逮

林姓男子日前藉故逼迫楊姓男子交出50萬元賠償金，楊男不從，林便揪眾毆打楊男，直到楊求助朋友，先匯出20萬元才脫困，報警處理；台北市士林警分局獲報展開蒐證，前天循線將林等5名犯嫌拘捕到案，詢後依組織犯罪條例等罪嫌送辦。

警方調查，44歲林男常與北聯幫分子相處，自己也招收小弟，四處暴力討債，日前得知一名張姓小弟與27歲楊男有口角糾紛，認為有利可圖，3月22日便率人到楊男住處索討50萬元，當作張、楊2人的和解賠償金，楊男自知沒欠錢，拒絕付錢。

未料，林等人派員掌握楊的生活作息，得知楊在士林區一家水產店上班，3月29日晚上9時趁著店家要關門時，揪眾闖入店裡持刀棍毆打楊男，將楊及其女友軟禁在店中，直到楊打電話請朋友幫忙匯20萬元給林，並簽下借據、本票，林男凌晨3時許同意放人。

楊男及其女友脫困後報警求助，檢警經蒐證，8月31日見時機成熟，兵分多路在新北市拘捕林等5人到案，詢後依組織犯罪條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪嫌移送士林地檢署偵辦，持續追查有無其他不法分子。