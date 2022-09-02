快訊

誰是柴契爾傳人？英國蘇納克的首相大戰

直播／連4天新增破3萬例！今本土+33483 境外+336 病歿+36

決戰百里侯／侯友宜接下辯論戰帖 將成林佳龍突破契機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

凶嫌身影曝光！桃園行刑式槍擊2死命案「疑詐欺黑吃黑、有共犯接應」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

凶嫌離開現場時曾講電話，檢警懷疑有共犯接應。記者陳俊智/翻攝
凶嫌離開現場時曾講電話，檢警懷疑有共犯接應。記者陳俊智/翻攝
桃園市桃園區中華路一處出租套房昨晚傳出槍響，2名男子頭部中彈，遭行刑式槍殺。檢警初步調查，懷疑全案與詐欺黑吃黑有關，目前已鎖定凶嫌，且不排除有共犯接應。

據了解，2名死者為20多歲的陳姓與楊姓男子，其中一人有詐欺前科，而凶嫌則是36歲的蘇姓男子，過去曾犯毀損案，無幫派背景。

檢警初步調查，2名死者生前疑似是詐欺車手，蘇男則是他們上游。3人在事發前曾因利益分配不均、黑吃黑等問題爭執，見面是為了談判把事情釐清，但蘇男疑似早有預謀行凶。

蘇男疑為降低陳、楊戒心，約2人在雙方共同朋友的出租套房見面，但昨天一抵達，就在一樓預作準備。他將黑色包包背在胸前，準備走上樓梯時，雙手摸了一下包包，疑似槍就藏在包包內，動作是為了拉槍機，讓子彈上膛。

出租套房原本擠了5、6人，蘇男稱有事要私下談，指著陳、楊2人說了一句「只要他們倆留下」，便支走其他人，直到晚間8時30分，蘇男獨自離去，共同友人晚間10時返回才發現命案。

檢警調查，陳、楊2人都是頭部中彈，一人倒臥床上，一人趴在地板，生前人身自由及行動疑受控制，但由於身上無其他明顯外傷，有待進一步確認。另外，蘇男離去時曾講電話，全案不排除有其他共犯接應。

詐欺 套房 桃園

延伸閱讀

桃園兩男遭行刑式槍殺亡 疑黑吃黑或車手集團糾紛

桃園爆行刑槍擊慘案！兩男頭部中彈 陳屍出租套房

NASA黑客松競賽桃園舉行 高達30萬元獎金等你爭取

鄭寶清登記參選桃園市長 桃園「四腳督」正式形成

相關新聞

凶嫌身影曝光！桃園行刑式槍擊2死命案「疑詐欺黑吃黑、有共犯接應」

桃園市桃園區中華路一處出租套房昨晚傳出槍響，2名男子頭部中彈，遭行刑式槍殺。檢警初步調查，懷疑全案與詐欺黑吃黑有關，目前...

林姿妙涉弊案遭起訴 宜蘭地方法院是「他」負責審理

宜蘭縣長林姿妙等人涉弊案上個月遭宜蘭地檢署起訴，宜蘭地方法院已完成分案，將由刑一庭承辦審理，審判長莊深淵即宜蘭地方法院院...

藉端逼吐50萬不成 男率眾傷人還軟禁 5人遭逮

林姓男子日前藉故逼迫楊姓男子交出50萬元賠償金，楊男不從，林便揪眾毆打楊男，直到楊求助朋友，先匯出20萬元才脫困，報警處...

影／移民署台南逮20非法移工 3違法雇主1仲介一併送辦

移民署南區事務大隊台南市專勤隊昨天會同市府勞工局動員30多名人力，兵分3路前往轄內出租套房及資源回收場等鎖定目標處所查獲...

台南雙警追贓車遇害 方仰寧：犯罪率數字讓同仁壓力大

台南市議員盧崑福今天在議會關切警察執勤安全，他要警察局長方仰寧提出有什麼需求。方仰寧表示，希望不要只重犯罪發生的數字，台...

桃園兩男遭行刑式槍殺亡 疑黑吃黑或車手集團糾紛

桃園市大樓出租套房昨晚兩男遭行刑式槍殺，頭部中彈陳屍血泊中。警方追出一名蘇姓槍手，並查出他犯案後即搭計程車逃逸，目前懷疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。