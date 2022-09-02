凶嫌身影曝光！桃園行刑式槍擊2死命案「疑詐欺黑吃黑、有共犯接應」

凶嫌離開現場時曾講電話，檢警懷疑有共犯接應。記者陳俊智/翻攝 桃園市桃園區中華路一處出租套房昨晚傳出槍響，2名男子頭部中彈，遭行刑式槍殺。檢警初步調查，懷疑全案與詐欺黑吃黑有關，目前已鎖定凶嫌，且不排除有共犯接應。

據了解，2名死者為20多歲的陳姓與楊姓男子，其中一人有詐欺前科，而凶嫌則是36歲的蘇姓男子，過去曾犯毀損案，無幫派背景。

檢警初步調查，2名死者生前疑似是詐欺車手，蘇男則是他們上游。3人在事發前曾因利益分配不均、黑吃黑等問題爭執，見面是為了談判把事情釐清，但蘇男疑似早有預謀行凶。

蘇男疑為降低陳、楊戒心，約2人在雙方共同朋友的出租套房見面，但昨天一抵達，就在一樓預作準備。他將黑色包包背在胸前，準備走上樓梯時，雙手摸了一下包包，疑似槍就藏在包包內，動作是為了拉槍機，讓子彈上膛。

出租套房原本擠了5、6人，蘇男稱有事要私下談，指著陳、楊2人說了一句「只要他們倆留下」，便支走其他人，直到晚間8時30分，蘇男獨自離去，共同友人晚間10時返回才發現命案。

檢警調查，陳、楊2人都是頭部中彈，一人倒臥床上，一人趴在地板，生前人身自由及行動疑受控制，但由於身上無其他明顯外傷，有待進一步確認。另外，蘇男離去時曾講電話，全案不排除有其他共犯接應。