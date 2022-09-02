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影／移民署台南逮20非法移工 3違法雇主1仲介一併送辦

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

移民署南區事務大隊台南市專勤隊昨天會同市府勞工局動員30多名人力，兵分3路前往轄內出租套房及資源回收場等鎖定目標處所查獲20名非法外來人口，全數依違反入出國及移民法解送收容所收容，等待後續執行驅逐出境，另查出3名非法雇主及1名非法仲介送辦。

專勤隊表示，清晨派員前往鹽水區出租套房外埋伏，該處所經多次勘查，發現居住其中的非法外來人口都是上午上工，發動包夾突襲，逐一搜查房間共查獲9名非法外來人口。

移民官說，有2名原本酣睡的失聯移工，驚醒發現已經被團團包圍，竟然異想天開把自己反鎖在廁所內，以為不會被發現，經以10元硬幣開啟喇叭鎖，只能乖乖束手就擒。

另一組稽查人員則表示，發現2名失聯移工為了躲避追捕，竟然遁入低矮的水泥夾層內，以為神不知鬼不覺，但還是難逃詳細搜查，果然發現夾層內微微顫抖的雙腳，經過軟硬兼施勸說，再加上夾層內實在悶熱難耐，只好爬出就逮，狼狽不堪早已滿臉通紅大汗淋漓。

專勤隊長李建雄表示，為落實外來人口安全管理，將持續追查非法雇主及仲介，展現嚴正移民執法的決心。呼籲民眾千萬不要抱持僥倖心態以身試法，違法聘僱非法外來人口，依就業服務法可裁罰15萬元以上，75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑責，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金。歡迎民眾踴躍檢舉共同打擊不法，專線06-5813019。

移民署台南逮捕20非法移工，3違法雇主1仲介一併送辦。記者周宗禎／翻攝
移民署台南逮捕20非法移工，3違法雇主1仲介一併送辦。記者周宗禎／翻攝
移民署台南逮捕20非法移工，3違法雇主1仲介一併送辦。記者周宗禎／翻攝
移民署台南逮捕20非法移工，3違法雇主1仲介一併送辦。記者周宗禎／翻攝
移民署台南逮捕20非法移工，3違法雇主1仲介一併送辦。記者周宗禎／翻攝
移民署台南逮捕20非法移工，3違法雇主1仲介一併送辦。記者周宗禎／翻攝
移民署台南逮捕20非法移工，3違法雇主1仲介一併送辦。記者周宗禎／翻攝
移民署台南逮捕20非法移工，3違法雇主1仲介一併送辦。記者周宗禎／翻攝
移民署台南逮捕20非法移工，3違法雇主1仲介一併送辦。記者周宗禎／翻攝
移民署台南逮捕20非法移工，3違法雇主1仲介一併送辦。記者周宗禎／翻攝

移民署 套房 移工

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