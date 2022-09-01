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自強外役監逃犯康育豪再犯案 夥同2人桃園砍人警追捕中
花蓮自強外役監逃犯康育豪今年三月返家探親未歸，上月遭刑事局發布長相通緝，卻傳7月中夥2黑幫成員在桃園涉持刀砍人事件；桃園警方今證實，已緝捕2嫌犯到案，均依殺人未遂罪嫌送辦，康男則由專案小組全力追緝中。
據了解，康男7月16日上午攜2名男同夥至桃園區中平黃昏市場附近社區，找另名男子談判，但過程中因不明原因起衝突，康男等3人便持刀砍傷對方，逃之夭夭。
轄區桃園警分局指出，警方接獲報案，立即組成專案小組積極偵辦，案發後數日內便將其中兩名嫌犯緝獲到案，依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦，正全力查緝同案在逃的康男到案。
媒體報導稱雙方有黑道背景，是因線上博弈結仇，然據悉，砍人與被砍雙方都不願意透露衝突原因，且經查也都沒有幫派註記，確切案情仍有待後續調查釐清。
根據刑事局網站，25歲的康育豪涉花蓮自強外役監脫逃，特徵是濃眉、招風耳。
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