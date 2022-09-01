藉故討債潑紅漆 5幫派份子落網被移送

彰化縣謝姓男子涉嫌藉故討債，向田尾鄉一家園藝公司索討40萬元不成，先指使詹姓、吳姓男子打電話恐嚇，再叫林姓、陳姓男子接連到園藝公司某股東的住家潑灑紅漆，這名股東害怕報警，經警方蒐證後兵分五路搜捕，逮捕謝嫌等5人，依恐嚇取財、毀損等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

警方今天指出，謝男（26歲）加入幫派組織，今年4月向田尾鄉一家園藝公司股東討債，這名股東解釋公司經過重整，借錢的股東已經退股，不在這家公司，但謝男仍認定公司借錢沒還，要求清償債務40萬元，園藝公司股東不同意代償債務，謝男先後指使詹男（44歲）、吳男（52歲）、陳男（25歲）、林男（25歲）打電話恐嚇若不還錢生意做不下去和潑紅漆。