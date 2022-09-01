詐騙收簿搞借貸真軟禁！涉恐嚇活摘器官 警破門救3人

王姓犯嫌等3人擔任詐騙集團「收簿」角色，涉嫌用臉書借貸廣告，找來提供帳戶的21歲張男等3人，涉軟禁被害人在北投一家溫泉旅館，日前張男的帳戶已停用，王等人涉嫌和上游討論「活摘器官」藉此恐嚇。警方獲報後破門救人，依妨害自由等罪嫌送辦，士林地檢署訊後裁定王等人交保候傳。

警方指出，21歲張男在臉書上找到借貸廣告，依循方式借到5萬元，但被犯嫌30歲王男、25歲陳男、34歲張男，帶到北投的溫泉旅館，要求提供帳戶、網路銀行供他們使用，且使用帳戶期間不能離開旅館。

有多項詐欺、毒品前科的王嫌等3人，發現張男的帳戶早已停用，涉嫌和上游詐騙集團討論「活摘器官」涉嫌用話術恐嚇張男，要求他聯繫朋友帶來帳戶。張男聽到活摘器官，深怕遇害，趁隙請求朋友幫忙報警。

北投警方獲報抵達溫泉旅館，發現張嫌正帶著被害人張男、和60歲蘇男離開房間，立刻上前逮捕，並破門救出33歲黃姓被害人，當場查獲王嫌、陳嫌。房內起出電擊棒、毒品海洛因2包、安非他命7包、毒品k他命1包、手機4支、提款卡、金融卡、信用卡、存摺、筆電等相關證物。

警方分析，收簿論件計酬，每個帳戶每日有8千元報酬，王等3嫌涉嫌受詐騙集團所託，租下溫泉旅管房間，用臉書借貸廣告找被害人交出銀行帳戶，洗錢期間為防止黑吃黑，控制被害人行動自由。北投分局與北市刑大科偵隊救出3名被害、逮捕3名犯嫌，依照妨害自由、詐欺、洗錢防制法等罪，移送士檢偵辦。檢方訊後王男、陳男、王男分別以5萬、1萬、1萬元交保候傳。