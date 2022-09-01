快訊

半導體搶才 台積磁吸效應外商無奈「要不要投資台灣？」

一個鄭寶清、綠營兩種反應 側翼罵背骨卻不見議員惡言？

王必勝外遇事件歷經10個月 妻尤香玉「一句話」展現高EQ

聽新聞
test
0:00 / 0:00

詐騙收簿搞借貸真軟禁！涉恐嚇活摘器官 警破門救3人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

王姓犯嫌等3人擔任詐騙集團「收簿」角色，涉嫌用臉書借貸廣告，找來提供帳戶的21歲張男等3人，涉軟禁被害人在北投一家溫泉旅館，日前張男的帳戶已停用，王等人涉嫌和上游討論「活摘器官」藉此恐嚇。警方獲報後破門救人，依妨害自由等罪嫌送辦，士林地檢署訊後裁定王等人交保候傳。

警方指出，21歲張男在臉書上找到借貸廣告，依循方式借到5萬元，但被犯嫌30歲王男、25歲陳男、34歲張男，帶到北投的溫泉旅館，要求提供帳戶、網路銀行供他們使用，且使用帳戶期間不能離開旅館。

有多項詐欺、毒品前科的王嫌等3人，發現張男的帳戶早已停用，涉嫌和上游詐騙集團討論「活摘器官」涉嫌用話術恐嚇張男，要求他聯繫朋友帶來帳戶。張男聽到活摘器官，深怕遇害，趁隙請求朋友幫忙報警。

北投警方獲報抵達溫泉旅館，發現張嫌正帶著被害人張男、和60歲蘇男離開房間，立刻上前逮捕，並破門救出33歲黃姓被害人，當場查獲王嫌、陳嫌。房內起出電擊棒、毒品海洛因2包、安非他命7包、毒品k他命1包、手機4支、提款卡、金融卡、信用卡、存摺、筆電等相關證物。

警方分析，收簿論件計酬，每個帳戶每日有8千元報酬，王等3嫌涉嫌受詐騙集團所託，租下溫泉旅管房間，用臉書借貸廣告找被害人交出銀行帳戶，洗錢期間為防止黑吃黑，控制被害人行動自由。北投分局與北市刑大科偵隊救出3名被害、逮捕3名犯嫌，依照妨害自由、詐欺、洗錢防制法等罪，移送士檢偵辦。檢方訊後王男、陳男、王男分別以5萬、1萬、1萬元交保候傳。

警方呼籲，網路尋覓來路不明借貸，恐落入詐騙集團陷阱，如有疑義可打164反詐騙專線，或就近尋求警方協助，警方持續打擊詐騙集團，維持社會秩序與民眾生命財產安全。

北投警方破門救人，在房內起獲毒品、電擊棒、帳戶等證物。
北投警方破門救人，在房內起獲毒品、電擊棒、帳戶等證物。
警方獲報到場，正好看見被害人張男被帶出房間，上前救人。記者蕭雅娟／翻攝ㄦ
警方獲報到場，正好看見被害人張男被帶出房間，上前救人。記者蕭雅娟／翻攝ㄦ
涉嫌收簿、恐嚇活摘器官的王男、陳男、張男遭依法送辦。記者蕭雅娟／翻攝
涉嫌收簿、恐嚇活摘器官的王男、陳男、張男遭依法送辦。記者蕭雅娟／翻攝

詐騙集團 恐嚇

延伸閱讀

越南移工運送安毒當場被逮 一審判7年6月

羽球場當販毒據點 高市警攻堅查獲「抖音」販毒集團

保時捷槓賓士！不滿對方變換車道 下車嗆聲掏「辣椒槍」恐嚇

基市長選戰…黃希賢叫陣謝國樑 謝：感謝黃前主委的指教

相關新聞

藉故討債潑紅漆 5幫派份子落網被移

彰化縣謝姓男子涉嫌藉故討債，向田尾鄉一家園藝公司索討40萬元不成，先指使詹姓、吳姓男子打電話恐嚇，再叫林姓、陳姓男子接連...

詐騙收簿搞借貸真軟禁！涉恐嚇活摘器官 警破門救3人

王姓犯嫌等3人擔任詐騙集團「收簿」角色，涉嫌用臉書借貸廣告，找來提供帳戶的21歲張男等3人，涉軟禁被害人在北投一家溫泉旅...

竹市槍響 天道盟分會長中8槍

新竹市戴姓男子前天上午返家剛進門，一名男子衝至門口朝屋內連開十槍，戴腹部、雙腿共中八槍，經送醫急救暫無生命危險。槍手開車...

影／台南2警遭殺害後 警察局長方仰寧：臨檢酒駕嚴禁一動作

台南市警察局長方仰寧今天在議會答覆，針對執行酒測已經嚴格禁止員警探頭到駕駛座，聞有無酒味，同時提醒不要把每個民眾都認為是...

影／「廢死」？蔡其昌：民進黨執政有死刑、也有執行

台南殺警案引發廢死爭議，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天被問及對「廢死」的看法時說，現在民進黨執政，是有死刑的，也有執行死...

22歲男吸毒遭四海幫「囚禁勒索」 新北警攻堅逮6人

四海幫周姓男子不滿陳姓男子吸毒後把住處弄的髒亂不堪，拘禁他一個晚上，勒索數十萬元「賠償費」。陳男昨天趁「打電話籌錢」時，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。