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22歲男吸毒遭四海幫「囚禁勒索」 新北警攻堅逮6人

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

四海幫周姓男子不滿陳姓男子吸毒後把住處弄的髒亂不堪，拘禁他一個晚上，勒索數十萬元「賠償費」。陳男昨天趁「打電話籌錢」時，請朋友報警，警方動員20名警力破門救人，逮捕周男等6人，查獲模擬槍、彈簧刀、二級毒品大麻等，警詢後依妨害自由、毒品等罪嫌送辦。

警方昨天早上11點5分獲報，中和區永和路有人被限制行動，遭拘禁公寓6樓頂樓鐵皮加蓋，立刻組織20名警力偵辦。員警調閱監視器畫面查訪，確認被害者陳男（22歲）遭拘禁地點，持大批破門工具攻堅，於昨天下午12點20分逮捕犯嫌共6人。

警方調查，該地點是主嫌周姓男子（38歲）的新吸毒據點，8月10日才剛租，連寢具等都還沒拆封就被抓。周男警詢時稱，不滿陳男吸大麻後，常把屋內搞得一團亂，心生不滿，才誘騙他至住處拘禁，索討「賠償費」。

陳男29日晚上11點多被限制行動，遭拘禁一個晚上，期間打電話給家人要求匯款11萬元，再趁隙打電話給朋友求救；警方獲悉認為事態嚴重，實施緊急搜索，80分鐘內將人救出，並一舉逮捕涉嫌人共6人。

警方在屋內查獲模擬槍1把、鋼珠11顆、信號彈、彈簧刀及二級毒品大麻（總重11公克）等罪證，警詢後將主嫌周男、徐男（28歲）、張男（26歲）、楊男（23歲）、黃男（19歲）、黃女（24歲）依妨害自由、恐嚇、傷害、毒品等罪嫌，移送新北檢偵辦。

中和警方查獲模擬槍、彈簧刀、二級毒品大麻等罪証。記者翁至成／翻攝
中和警方查獲模擬槍、彈簧刀、二級毒品大麻等罪証。記者翁至成／翻攝
中和警方昨天下午獲悉一名男子遭拘禁，80分鐘內攻堅救人，逮捕四海幫周男等6人送辦。記者翁至成／翻攝
中和警方昨天下午獲悉一名男子遭拘禁，80分鐘內攻堅救人，逮捕四海幫周男等6人送辦。記者翁至成／翻攝
中和警方昨天下午獲悉一名男子遭拘禁，80分鐘內攻堅救人，逮捕四海幫周男等6人送辦。記者翁至成／翻攝
中和警方昨天下午獲悉一名男子遭拘禁，80分鐘內攻堅救人，逮捕四海幫周男等6人送辦。記者翁至成／翻攝

毒品 大麻 吸毒

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