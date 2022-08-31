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台中房思琪案綠民代批處理拖延 市府：進入收尾

中央社／ 台中31日電

台中市黃姓教師遭檢舉20多年前長期性侵女學生，台中市政府「性別平等教育委員會」立案調查至今4個月未有結果，台中市民進黨團批評拖延，中市府表示，已進入收尾階段。

人本教育基金會接獲投訴，黃姓教師在25年前擔任國中資優班導師時，利用權勢性侵女學生，並威脅不得分手或公開此事，否則將進行報復，女學生（以下稱A女）受害長達4年多。A女在4月向台中市教育局檢舉，教育局5月成立「性別平等教育委員會」調查至今4個月，日前也將此案向台中地檢署告發。

民進黨團台中市議會黨團今天召開記者會，黨團多名市議員批評，市府態度消極，只公布一支檢舉電話，市長盧秀燕對外稱放心，局處長又攻擊為受害者發聲的人本基金會，根本「假調查、真包庇」，要求對校長立刻停職，並併案全面普查。

黨團總召、台中市議員江肇國表示，市府違背A女的想法，因法律追訴期已過，縱使法辦也不會有裁罰，在司法調查當中，她卻必須再次陳述、回憶過往傷痛，市府過去的性平案件難道都有送司法，未來是否也都送司法處理？市府的做法根本嚇阻其他想站出來的受害者，因只要一講就要接受司法調查。

市議員周永鴻指出，市府違背法律程序，行政調查未完成就函送司法，市府身為中立調查機關，但局處長每句話卻針對受害者，每個舉措都違反行政機關應有規範。

市議員王立任表示，受害者埋藏內心20多年的傷痛，市府卻當一般案件未積極處理；市議員陳淑華說，此事讓許多市民媽媽憂心，要求應對黃校長立刻停職，擴大調查，不要包庇；市議員蔡耀頡指出，台中市虐童事件頻傳，此起性侵案受害者勇敢站出來，市府處理態度消極，其他受害者還願意站出來嗎？

台中市政府教育局透過文字稿回應，4月中旬接獲A女檢舉，5月「性別平等教育委員會」立案調查至今4個月時間，在法定期限內，目前已進入收尾階段，在性平調查期間內還同步將此案移送司法偵辦，捍衛潛在可能受害者權益，雷厲風行揪狼師，並無拖延、怠惰、忽視等情事。

教育局表示，接獲A女檢舉後，當時黃男身分是校長，依法由教育局處理，「性別平等委員會」調查後，也暫緩黃男的退休申請；擴大調查行動持續中，黃男行為發生時所屬學校，已陸續寄發調查信，其他待過的學校也著手擴大清查可能受害者；目前專線未再接獲檢舉電話。

台中市 議員 司法

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