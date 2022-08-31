南港恐怖情人埋伏砍小11歲前女友 兇嫌辯「砍肩膀不致命、非殺人」

陳姓男子與小11歲的葉姓前女友分手，求復合不成由愛深恨、多次騷擾，8月29日涉嫌埋伏在台北市南港軟體工業園區周邊，持開山刀追砍葉女，行凶約1分鐘。陳男應訊時辯稱，砍肩膀不是致命部位，怎麼會是殺人。士林地方法院召開羈押庭，裁定羈押禁見。

陳男29日下午行凶後，因過程持刀劃到自己，經逮捕後戒護送醫救治，警方在30日偵訊後才送往檢方複訊，偵訊期間陳男原本都不願多說，直到最後才鬆口「是砍肩膀，肩膀不是致命部位，怎麼會是殺人罪...。」

檢警調查，40歲陳男和29歲葉女分手4個月，傳訊息求復合，又涉嫌傳恐嚇訊息，多次到葉女工作地點攔人談判；葉女8月26日在新北市海山警分局埔墘派出所報家暴，聲請暫時保護令，尚未獲核發。

不料，8月29日上午陳男開車停在南軟園區旁三重路、新民街口超商附近，直到下午1時許，見到葉女路過，持開山刀下車，追趕葉女砍殺腹部，葉女尖叫求救，陳男發狠不斷砍殺，行凶約1分鐘。

當街砍殺行為嚇壞路人，目擊者拿雨傘要制止，葉女這時逃進對街豆漿店，陳還追進店內，一手持刀、一手勒住葉頸部。南港派出所3名警力到場，掏槍命「刀子丟掉、趴下」陳棄刀後遭壓制，依現行犯逮捕究辦。葉女身受4刀，送醫急救保重性命。陳男行凶也自傷，經戒護送醫住院開刀。