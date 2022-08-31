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地下槍枝工廠藏身社區大樓 南打緝槍又破毒

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

刑事局偵八隊（南部打擊犯罪中心）展開肅槍專案，查獲3把改造手槍、1把長槍及十字弓1把，另查獲子彈43顆、毒咖啡包252包等物。其中具有金屬加工背景的楊姓男子，將槍枝改造工廠藏身在高雄橋頭區一棟社區大樓，企圖以此掩人耳目，沒料仍被警方盯上，楊男被逮辯稱是基於「興趣」改槍，警方正清查有無槍枝流入市面。

南打與高雄市旗山分局、少年隊、嘉義縣刑大、新竹縣刑大等單位合作，接獲情資後，分別在高雄旗山、橋頭及苗栗竹南，查獲擁槍的王男（41歲）、楊男（43歲）、張男（35歲）。

其中楊男曾在金屬加工廠服務，離職後在橋頭區一棟有百戶的社區大樓裡，經營地下槍枝改造工廠，警方進屋搜索時，在3坪大小的房間內查扣砂輪機、桌上型車床機具、固定夾具等槍枝改造工具。

楊男自稱是槍枝模型收藏玩家，平常就會改造車輛配件，因為對組槍有興趣，才會在房內研究改槍。警方在楊男身上查獲仿造金牛座改造手槍1把及多發子彈。

至於無業的王男、張男擁槍自重，其中，有毒品前科的王男遭查獲時，警方另在他住處查獲安非他命2包、混合型毒品咖啡包252包，但王僅坦承持有毒品，否認販賣，警方擴大釐清毒品來源及去向。張男身上則搜出十字弓、改造獵槍。

警方此次專案共搜出3把改造手槍、1把長槍及十字弓1把，另查獲子彈43顆、空包彈1盒、裝飾彈10顆、火藥、槍管等槍枝零組件，全案警詢後，依槍砲彈藥管制條例、毒品危害防制條例等罪，移送地檢署偵辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方此次專案共搜出3把改造手槍、1把長槍及十字弓1把，另查獲子彈43顆、空包彈1盒、裝飾彈10顆、火藥、槍管等槍枝零組件。圖/讀者提供
警方此次專案共搜出3把改造手槍、1把長槍及十字弓1把，另查獲子彈43顆、空包彈1盒、裝飾彈10顆、火藥、槍管等槍枝零組件。圖/讀者提供
警方此次專案共搜出3把改造手槍、1把長槍及十字弓1把，另查獲子彈43顆、空包彈1盒、裝飾彈10顆、火藥、槍管等槍枝零組件。圖/讀者提供
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警方此次專案共搜出3把改造手槍、1把長槍及十字弓1把，另查獲子彈43顆、空包彈1盒、裝飾彈10顆、火藥、槍管等槍枝零組件。圖/讀者提供
警方此次專案共搜出3把改造手槍、1把長槍及十字弓1把，另查獲子彈43顆、空包彈1盒、裝飾彈10顆、火藥、槍管等槍枝零組件。圖/讀者提供

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