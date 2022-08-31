拿200萬買毒只有2張真鈔 毒販拿老虎鉗虐死他下場出爐

鄭姓男子涉用200萬元假鈔買毒品，前年遭「十五份幫」大哥周頡等人拿老虎鉗毆打，最終凌虐致死，周的同夥劉博荃、趙亭君、陳冠宇，最高法院分別依毒品、傷害致死罪判5年4月至7年10月不等徒刑定讞。

周頡二審被依傷害致死、毒品罪判11年，未上訴而定讞；另一名同案被告潘緯翔二審判刑4年6月也未上訴而確定。

「十五分幫」是販賣毒品的組織，周頡平日指揮幫眾販賣安非他命、大麻、K他命、毒品咖啡包，並透過暴力討債維持幫派運作。鄭透過友人拿200萬元現金向周購買毒品咖啡包，周發現整疊鈔票只有上、下2張是真鈔，出面買毒的友人不堪遭老虎鉗夾手逼問，供出交易案是由鄭主使。

周頡2020年12月1日深夜指示幫眾約鄭談判，要求加倍給付毒品價金。周頡、潘緯翔、劉博荃、趙亭君分持老虎鉗、鐵器毆打鄭，凌虐約2小時；周頡等人見鄭休克，將鄭「丟包」送醫，鄭經急救仍不治。

一審批評周等人身心健全、智識正常，卻販賣危害社會的第三級毒品，助長販毒組織，行為實不足取，依傷害致死、毒品罪判周頡應執行15年徒刑，另潘緯翔、劉博荃、趙亭君、陳冠宇也分別判5年2月至11年不等徒刑。

二審認為一審漏未審理周頡、陳冠宇、潘緯翔、趙亭君有意圖販賣而持有毒品的犯行，且鄭是被誰打傷的認定與一審不同，撤銷改判。

二審指出，周頡、潘緯翔、趙亭君、劉博荃就算遇到毒品交易糾紛，也應「理性解決」，況且鄭在這之前就在十五分幫堂口遭人毆打成傷，他們又再拿棍棒攻擊，加劇傷勢，害鄭的家人天人永隔，改判周11年，其餘人判4年6月至7年10月不等徒刑。