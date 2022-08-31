快訊

戈巴契夫1994年立院演說 顛覆台灣人對共產黨人印象

北台灣今晚變天！強颱軒嵐諾估周五海警 氣象局曝颱風假機率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拿200萬買毒只有2張真鈔 毒販拿老虎鉗虐死他下場出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

鄭姓男子涉用200萬元假鈔買毒品，前年遭「十五份幫」大哥周頡等人拿老虎鉗毆打，最終凌虐致死，周的同夥劉博荃、趙亭君、陳冠宇，最高法院分別依毒品、傷害致死罪判5年4月至7年10月不等徒刑定讞。

周頡二審被依傷害致死、毒品罪判11年，未上訴而定讞；另一名同案被告潘緯翔二審判刑4年6月也未上訴而確定。

「十五分幫」是販賣毒品的組織，周頡平日指揮幫眾販賣安非他命、大麻、K他命、毒品咖啡包，並透過暴力討債維持幫派運作。鄭透過友人拿200萬元現金向周購買毒品咖啡包，周發現整疊鈔票只有上、下2張是真鈔，出面買毒的友人不堪遭老虎鉗夾手逼問，供出交易案是由鄭主使。

周頡2020年12月1日深夜指示幫眾約鄭談判，要求加倍給付毒品價金。周頡、潘緯翔、劉博荃、趙亭君分持老虎鉗、鐵器毆打鄭，凌虐約2小時；周頡等人見鄭休克，將鄭「丟包」送醫，鄭經急救仍不治。

一審批評周等人身心健全、智識正常，卻販賣危害社會的第三級毒品，助長販毒組織，行為實不足取，依傷害致死、毒品罪判周頡應執行15年徒刑，另潘緯翔、劉博荃、趙亭君、陳冠宇也分別判5年2月至11年不等徒刑。

二審認為一審漏未審理周頡、陳冠宇、潘緯翔、趙亭君有意圖販賣而持有毒品的犯行，且鄭是被誰打傷的認定與一審不同，撤銷改判。

二審指出，周頡、潘緯翔、趙亭君、劉博荃就算遇到毒品交易糾紛，也應「理性解決」，況且鄭在這之前就在十五分幫堂口遭人毆打成傷，他們又再拿棍棒攻擊，加劇傷勢，害鄭的家人天人永隔，改判周11年，其餘人判4年6月至7年10月不等徒刑。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

毒品 咖啡 大麻

延伸閱讀

中職／傷痛史無緣選秀首輪 郭俊麟、曾仁和表現讓球隊賺到

魯賓斯坦鋼琴大賽銀獎得主林易 返鄉任教北市大音樂系

中職／接到先發通知驚嚇只是瞬間 翁瑋均：準備好了

中職／陳冠宇右腳跟發炎降二軍 翁瑋均扛下31日先發

相關新聞

南港恐怖情人埋伏砍小11歲前女友 兇嫌辯「砍肩膀不致命、非殺人」

陳姓男子與小11歲的葉姓前女友分手，求復合不成由愛深恨、多次騷擾，8月29日涉嫌埋伏在台北市南港軟體工業園區周邊，持開山...

新竹男疑生意糾紛遭開10槍 腿中六槍送醫

新竹市戴姓男子疑有生意糾紛，30日早上7點50分返家時遭一名男子持槍伏擊，對方近距離朝戴男腿部連開十槍，其中六槍擊中戴男...

拿200萬買毒只有2張真鈔 毒販拿老虎鉗虐死他下場出爐

鄭姓男子涉用200萬元假鈔買毒品，前年遭「十五份幫」大哥周頡等人拿老虎鉗毆打，最終凌虐致死，周的同夥劉博荃、趙亭君、陳冠...

地下槍枝工廠藏身社區大樓 南打緝槍又破毒

刑事局偵八隊（南部打擊犯罪中心）展開肅槍專案，查獲3把改造手槍、1把長槍及十字弓1把，另查獲子彈43顆、毒咖啡包252包...

羽球場當販毒據點 高市警攻堅查獲「抖音」販毒集團

高雄市警方查緝毒品，發現1支以「抖音」為代號的販毒集團，租用廢棄羽球場倉庫當據點，雇用送貨員及接線生，涉嫌販賣一粒眠等毒...

康建生技4死槍擊案／生還者筆錄未做 起訴是否太急？

康建生技四死一重傷槍擊命案震驚社會，檢方一個半月火速偵結，唯一生還者、關鍵證人賴敏男還沒完成筆錄，外界質疑犯罪動機和槍支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。