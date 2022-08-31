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新竹男疑生意糾紛遭開10槍 腿中六槍送醫

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市戴姓男子疑有生意糾紛，30日早上7點50分返家時遭一名男子持槍伏擊，對方近距離朝戴男腿部連開十槍，其中六槍擊中戴男腿部，所幸送醫無礙，警方獲報後趕抵現場，目前掌握特定身分，全案擴大偵辦。

據悉，戴男在地方上頗有聲望，疑與他人有生意糾紛，30日上午返家時在家門前遭一名男子開車攔下，對方直接站在距戴約5公尺距離連開十槍，其中六槍分別擊中戴的腿部，隨後開車逃逸。

警方獲報後趕抵現場，認為行兇男子開槍主要針對戴男腿部，警告意味濃厚，且調閱監視器發現行兇男子的車輛上個月就曾出現在戴男住家附近，初步研判是預謀作案，警方經一天追查，已於桃園起獲行兇男子搭乘的車輛，不過對方疑要消除指紋，已將車輛焚毀，警方已成立專案小組，朝特定對象偵辦。

至於外傳這起事件是柬埔寨詐騙利益在台灣開打，警方指出，消息完全錯誤，整起事件是單純個人糾紛，非幫派火拚，全案已報請檢方指揮偵辦。

戴男疑有生意糾紛，30日早上返家時遭一名男子持槍伏擊，所幸送醫無礙，警方獲報後趕抵現場，目前掌握特定身分，全案擴大偵辦。圖／報系資料照
戴男疑有生意糾紛，30日早上返家時遭一名男子持槍伏擊，所幸送醫無礙，警方獲報後趕抵現場，目前掌握特定身分，全案擴大偵辦。圖／報系資料照

桃園 監視器 新竹

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