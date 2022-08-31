羽球場當販毒據點 高市警攻堅查獲「抖音」販毒集團
高雄市警方查緝毒品，發現1支以「抖音」為代號的販毒集團，租用廢棄羽球場倉庫當據點，雇用送貨員及接線生，涉嫌販賣一粒眠等毒品。警方攻堅查緝，搜出1包約7500顆一粒眠，以及K他命等毒品，逮捕陳姓男子等6名男女，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
據了解，陳姓男子（24歲）利用微信通訊軟體設毒品交易群組，群組命名為「抖音」，陳自今年初在高雄市左營區文府路，租外觀像倉庫的廢棄羽球館當據點，找2名楊姓男子（分別23歲、24歲）及26歲的梁姓男子，當集團「小蜜蜂」涉嫌外送毒品，另由劉姓女子（26歲）和羅姓男子（28歲）當總機接線生，24小時聯繫交易毒品。
高雄市刑警大隊偵三隊逮捕1名男子涉嫌向這集團購買毒品，跟監查緝據點，獲悉這集團隱身在廢棄羽球場，8月23日與保大特勤中隊聯手攻堅，破門攻入廢棄羽球場，搜出一粒眠、K他命、毒品咖啡包，以及疑似販毒所得30萬餘元，逮捕涉嫌主導販毒據點的陳姓男子等6人。
據悉，陳被捕後承認集團分工，並以「宅配到府」的方式，將毒品送到買家手上，但他不願說出毒品來源。警方將陳等6人移送法辦後，陳及2名負責接洽交易事宜的接線生，經檢方聲押獲准，另3名送貨員飭回。
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