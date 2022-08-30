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南港恐怖情人求復合破局 騷擾砍殺前女友今夜聲押
陳姓男子向小11歲的葉姓前女友求復合不成，多次騷擾，8月29日涉埋伏在葉女上班的台北市南港軟體工業園區周邊，持開山刀追殺，狠心砍腹部，行凶約1分鐘，士林地檢署檢察官30日晚複訊後，向法院聲請羈押禁見。士林地方法院深夜11時許，裁定羈押禁見。
40歲陳男和29歲葉女分手4個月，傳訊息求復合，又涉嫌傳恐嚇訊息，又到葉女工作地點攔人談判；葉女8月26日在新北市海山警分局埔墘派出所報家暴，聲請暫時保護令，尚未獲核發。
不料，8月29日上午陳男開車停在南軟園區旁三重路、新民街口超商附近，直到下午1時許，見到葉女路過，持開山刀下車，追趕葉女砍殺腹部，葉女尖叫求救，陳男發狠不斷砍殺，行凶約1分鐘。
當街砍殺行為嚇壞路人，目擊者拿雨傘要制止，葉女這時逃進對街豆漿店，陳還追進店內，一手持刀、一手勒住葉頸部。南港派出所3名警力到場，掏槍命「刀子丟掉、趴下」陳棄刀後遭壓制，依現行犯逮捕究辦。
葉女身受4刀，送醫急救保重性命。陳男行凶也自傷，經戒護送醫住院開刀。全案警方今訊問後，下午依殺人未遂等罪嫌移送士林地檢署。
檢察官今複訊，依照現場照片、葉女傷勢照片、目擊者說詞及現場行凶影片等證據，認定陳男涉犯殺人未遂、恐嚇、傷害、家庭暴力防治法第2條第2款、跟蹤騷擾防治法第18條第2項等罪嫌，犯嫌重大，所犯重罪也有反覆實施、勾串滅證之虞，聲請羈押禁見。
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