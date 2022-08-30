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影／李鴻淵聽記者提死刑「愣一下」 法官裁定續押原因曝光
犯下康建生技四死命案的李鴻淵，今天遭南投地檢署依殺人罪嫌起訴，求處死刑。下午南投地方法院開接押庭，李鴻淵4時30分進入法庭，聽到媒體提問「會不會怕被判死刑」李鴻淵愣了一下，轉頭看著記者，不發一語走進法庭，法官經一個小時審理，認為李鴻淵和友人賴裕隆涉嫌重大，有逃亡串供之虞，均裁定繼續羈押禁見。
南投地院刑事庭長陳宏瑋說，檢方起訴李鴻淵殺人、槍砲、妨害自由等罪嫌，犯後又利用交通工具逃亡，並藏匿在養生會館，因殺人為死刑、五年以上有期徒刑刑責，原本就有逃亡之虞。只因細故就殺死多人，合議庭認為如認為讓他在外，有反覆實施殺人可能，因此裁定李鴻淵羈押禁見。
另外賴裕隆涉嫌藏匿人犯、違反槍砲彈藥刀械條例，雖然承認藏匿人犯，但否認槍枝、彈藥來源，和李鴻淵說法不一，且他知道李鴻淵犯下殺人重罪，仍藏匿李鴻淵行蹤，如果在外，不出庭的可能性相當高，因此，同樣裁定羈押禁見。
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