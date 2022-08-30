影／李鴻淵聽記者提死刑「愣一下」 法官裁定續押原因曝光

犯下康建生技四死命案的李鴻淵，今天遭南投地檢署依殺人罪嫌起訴，求處死刑。下午南投地方法院開接押庭，李鴻淵4時30分進入法庭，聽到媒體提問「會不會怕被判死刑」李鴻淵愣了一下，轉頭看著記者，不發一語走進法庭，法官經一個小時審理，認為李鴻淵和友人賴裕隆涉嫌重大，有逃亡串供之虞，均裁定繼續羈押禁見。

南投地院刑事庭長陳宏瑋說，檢方起訴李鴻淵殺人、槍砲、妨害自由等罪嫌，犯後又利用交通工具逃亡，並藏匿在養生會館，因殺人為死刑、五年以上有期徒刑刑責，原本就有逃亡之虞。只因細故就殺死多人，合議庭認為如認為讓他在外，有反覆實施殺人可能，因此裁定李鴻淵羈押禁見。