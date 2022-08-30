李鴻淵3年前兩度買槍彈埋殺人意圖 檢警追查賣槍「阿俊」

南投康建生技公司7月14日4死1重傷命案，嫌犯李鴻淵攜帶改造手槍3把、子彈二百多發火力驚人，檢方今天起訴也釐清槍彈來源，是透過他躲藏的養生館賴姓友人居中牽線，在2019年向綽號「阿俊」男子購得，顯示他早有預謀，犯下這起震驚社會的命案。

檢方查出，李鴻淵在2019年初，就向好友養生館賴姓男子詢問是否有購買槍彈管道，賴居中約同李與「阿俊」，在南投縣草屯鎮之美容護膚坊見面及交易槍彈，李鴻淵以3萬元代價，購買改造手槍1把、子彈30顆；同年7月28日，再度透過賴居中，以10萬5千元，向「阿俊」購買改造手槍2把，其中1把裝置減音管、制式子彈20顆及非制式子彈至少152顆。