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李鴻淵3年前兩度買槍彈埋殺人意圖 檢警追查賣槍「阿俊」
南投康建生技公司7月14日4死1重傷命案，嫌犯李鴻淵攜帶改造手槍3把、子彈二百多發火力驚人，檢方今天起訴也釐清槍彈來源，是透過他躲藏的養生館賴姓友人居中牽線，在2019年向綽號「阿俊」男子購得，顯示他早有預謀，犯下這起震驚社會的命案。
檢方查出，李鴻淵在2019年初，就向好友養生館賴姓男子詢問是否有購買槍彈管道，賴居中約同李與「阿俊」，在南投縣草屯鎮之美容護膚坊見面及交易槍彈，李鴻淵以3萬元代價，購買改造手槍1把、子彈30顆；同年7月28日，再度透過賴居中，以10萬5千元，向「阿俊」購買改造手槍2把，其中1把裝置減音管、制式子彈20顆及非制式子彈至少152顆。
檢警為釐清李鴻淵作案槍枝、子彈來源，密集提訊李鴻淵外，就他供述槍枝來源密集查證，專案小組縝密比對卷證、進行科技鑑識，識破李鴻淵2度供述不實，續查得賴姓男子也涉有重嫌，經向南投地院聲請羈押並禁止通信接見，並由警方擴大偵辦，追查販售槍枝、子彈的「阿俊」 。
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