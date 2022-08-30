懷疑同居人出軌...南投男埋伏連開兩槍射情敵 得賠293萬

南投縣張姓男子因懷疑同居人與潘姓男子過從甚密，2年前持槍在潘男農地外埋伏，趁潘開車門，坐上駕駛座時，近距離朝潘頭部開槍，造成潘下顎遭子彈貫穿，張遭判刑7年6月確定，潘向張求償293萬元賠償，二審認定有理判賠。

判決指出，南投縣張姓男子（49歲）因懷疑潘姓男子與同居女友過從甚密，造成他與女友感情生變，張在2020年1月16日晚間，前往埔里鎮潘男農地附近埋伏，並趁潘要取車開門坐上駕駛座後，跑上前朝著潘的頭部開槍，子彈貫穿潘下顎。

潘男下車逃命，前往友人工寮呼救，張拿槍追殺，再朝潘男射擊一槍，但沒射中，張行凶後開車逃逸，警方事後循線在合歡山武嶺附近抓人，全案依殺人未遂罪移送法辦後，張遭判處7年6月徒刑、併科罰金5萬元確定。

潘男提出民事求償，向張索償醫藥費、精神撫慰金、看護費、不能工作損失，以及勞動力減損的損失，總計求償293萬餘元。

不過張男否認犯行，辯稱潘男的傷勢不是他所造成，潘男可能與他人有結怨，當天沒有與潘有交談，潘傷勢有可能是「被鞭炮炸到」。