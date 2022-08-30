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濟弱扶貧所長查案遭爆出言不當 查證屬實將檢討懲處
臉書專頁「麻煩找菁琪律師-Better call Zoe」，昨天以「只因員工先生有毒品前科，屏東員警要求老闆辭退員工，否則天天站崗讓你沒生意」為題，揭露屏東縣枋寮警分局東海派出所長查案時言語不當，引發網友歧視更生人怒火；枋寮警方今表示，言談不當經查屬實，將檢討懲處，也強調所長查案是有合理懷疑，且在鄉里行善多年，非歧視、刁難更生人。
貼文指苦主在屏東枋寮經營網拍倉庫，請的女員工老公有毒品前科，由於苦主店家門口是台1線的車禍熱點，為了方便，警員常跟該店調取監視畫面； 事發前一天，剛好警察看到女員工由老公載來上班，且當天警察也因為這個關係搜了員工的老公，並沒搜到東西，隔天警察不死心就來店家調取監視器，想看該店是否有毒品交易，並要苦主「不能雇用她」，否則「天天來站崗讓你這間沒生意」。
枋寮警方指出，枋寮東海所員警在8月16日晚上9時50分巡邏時，在該店門口發現謝姓男子與另名機車騎士形跡可疑，為維護治安，員警上前詢問，2人見警分頭拔腿狂奔，員警追上謝男後依法盤查，雖未發現可疑跡證，但事後查訪附近民眾，得知謝男後來有回現場尋找物品，為釐清事證，藍姓所長隔天再到店家查訪並調閱監視器釐清案情，是基於維護治安理由，並非無故刁難更生人。
枋寮警方重申，藍姓所長與店家對話過程言詞不當，此部分經調查屬實，已立即檢討懲處，決不護短，並加強教育訓練，以免再次發生，但員警盤查謝男是有合理懷疑而有正當理由，並非歧視更生人。另至本月底止，藍姓所長在警方記錄的好人好事共21件，其中熱心募款救助貧困家庭共10件，捐款金額約20萬，還有關懐獨居老人、協助老人返家，是當地居民心目中熱心濟貧的愛心所長，平常對地方治安相當關心，不認為他會無故找商家的麻煩。
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